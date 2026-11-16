Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|Forschungsergebnisse
|
16.11.2026 16:44:00
Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk gefragt: Abnehmmittel wirkt auch bei Grundschülern
In Studien, die diese Woche auf einer Fachkonferenz für Adipositasmedizin vorgestellt wurden, zeigte der Arzneimittelhersteller Novo Nordisk, dass sein Medikament Wegovy Kindern im Grundschulalter mit Adipositas beim Abnehmen half, wenngleich sie im Durchschnitt langsamer wuchsen. Das Medikament Zepbound von Eli Lilly erwies sich bei der Gewichtsabnahme von Jugendlichen als wirksam. Beide Mittel trugen dazu bei, den Blutzuckerspiegel und bestimmte Cholesterinwerte zu senken
Bei den jüngsten Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren, die das Novo-Präparat Wegovy einnahmen, sank der Body-Mass-Index (BMI) um durchschnittlich 13,5 Prozent. Zum Vergleich: Bei denjenigen, die ausschließlich Diät- und Bewegungsprogramme absolvierten, stieg der BMI in diesem Zeitraum um etwa 3 Prozent.
"Eine Lebensstilberatung ist im Durchschnitt keine wirksame Behandlung für Fettleibigkeit" bei Kindern, sagte Aaron Kelly, Professor für Pädiatrie an der University of Minnesota und Mitautor der Novo-Studie. "Sie nimmt einem nicht die Hungersignale. Sie nimmt einem nicht das Verlangen nach Essen, aber die Medikamente schaffen das."
Genetische Faktoren spielen bei Fettleibigkeit im Kindesalter häufig eine große Rolle, was die Behandlung erschweren kann. Fast jedes fünfte Kind in den USA lebt mit Fettleibigkeit, was einen potenziell großen Markt für diese Arzneimittel eröffnet. Die Wall Street geht davon aus, dass jüngere Patienten den Herstellern zusätzliche Umsätze in Höhe von Hunderten Millionen US-Dollar bescheren könnten. Es hängt alles davon ab, wie bereitwillig Ärzte und Eltern sind, sie einzusetzen, und mit welcher Wahrscheinlichkeit die Versicherer die Kosten übernehmen.
Die Novo Nordisk-Aktie legt in Copenhagen zeitweise um 2,48 Prozent auf 285,35 DKK zu. Derweil gewinnen die Papiere des US-amerikanischen Pharmariesen Eli Lilly an der NYSE 0,93 Prozent auf 1.456,86 US-Dollar.
DJG/DJN/kla/mpt
Von Alex Janin
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|38,08
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.