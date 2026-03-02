Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Hochstufungen
|
02.03.2026 08:39:00
Aktien von Eni und TotalEnergies: Analysten setzen wegen Nahost-Eskalation stärker auf Ölwerte
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni wegen der Eskalation im Nahen Osten von 17,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen. Eni-Aktien seien bei Ölpreisen von 70 Dollar und mehr je Barrel im Branchenvergleich wieder günstig.
JPMorgan hebt TotalEnergies auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro
US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TotalEnergies wegen der Eskalation im Nahen Osten von 63 auf 75 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: Dafinchi / Shutterstock.com
