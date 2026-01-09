Rio Tinto Aktie

Aktientausch möglich 09.01.2026 09:19:00

Aktien von Glencore und Rio Tinto im Minus: Gespräche über Fusion

Glencore und Rio Tinto verhandeln wieder über einen möglichen Zusammenschluss, durch den der weltgrößte Bergbaukonzern entstehen könnte.

Die Bergbaukonzerne Glencore und Rio Tinto haben ihre vor rund einem Jahr beendeten Fusionsgespräche angesichts der weltweiten Rohstoffknappheit wiederbelebt. Glencore sprach am Donnerstagabend von vorläufigen Gesprächen mit dem Rivalen und bestätigte damit einen Bericht der "Financial Times" ("FT"). Ein Deal könnte den weltgrößten Rohstoffkonzern mit einem Unternehmenswert inklusive Schulden von mehr als 260 Milliarden US-Dollar schaffen. Die Aktien von Glencore fallen im Londoner Handel zeitweise um 2,32 auf 4,13 Pfund, Rio Tinto geben 1,60 Prozent auf 60,93 Pfund ab.

Weltweit bewegen sich viele Rohstoffpreise, insbesondere diejenigen von Metallen wie Gold, Silber und dem Industriemetall Kupfer, auf Rekordniveau. Vor allem die Jagd auf Kupfer krempelt derzeit die Branche um. In dieser Woche stieg der Kupferpreis bei über 13.300 US-Dollar je Tonne auf ein Rekordhoch. Laut Analysten droht in den kommenden Jahren bis 2040 eine spürbare Knappheit bei dem Metall.

Laut Glencore geht es bei den Gesprächen um einen möglichen Zusammenschluss einiger oder aller Geschäftsteile. Dabei werde auch über eine Fusion über einen reinen Aktientausch gesprochen. Gewissheit über eine Einigung oder Details eines Zusammenschlusses gebe es nicht, hieß es weiter. Der Konzern wolle sich beizeiten weiter äußern. Rio Tinto wollte sich zunächst nicht dazu äußern.

Beide Firmen hätten die Erwartung, dass bei einer Fusion Rio Tinto das Schweizer Unternehmen Glencore kaufen würde, hieß es. Rio Tinto habe nun gemäß den britischen Übernahmeregeln Zeit bis zum 5. Februar, um 17 Uhr, die Absicht für ein Kaufangebot bekannt zu geben, oder anzukündigen, dass Rio Tinto kein Interesse habe.

Laut Beobachtern stieg zuletzt der Druck in der Branche, über Zusammenschlüsse Größenvorteile zu suchen. Rivale Anglo American übernahm im Herbst den Konzern Teck Resources. Zwischenzeitlich hatte zudem Konkurrent BHP Interesse an einer Übernahme von Anglo gezeigt, war damit aber wiederholt abgeblitzt.

/men/AWP/nas

LONDON (dpa-AFX)

Rio Tinto-Aktie stabil: Neuer CEO will Kosten senken

Bildquelle: Aaron Bunch/Getty Images

Aktien in diesem Artikel

Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh 10,20 8,51% Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
Glencore plc 5,17 -0,12% Glencore plc
Rio Tinto Ltd. 82,48 -4,99% Rio Tinto Ltd.
Rio Tinto plc 70,21 -2,36% Rio Tinto plc
Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 70,00 -3,05% Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs

