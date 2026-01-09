Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Aktientausch möglich
|
09.01.2026 09:19:00
Aktien von Glencore und Rio Tinto im Minus: Gespräche über Fusion
Weltweit bewegen sich viele Rohstoffpreise, insbesondere diejenigen von Metallen wie Gold, Silber und dem Industriemetall Kupfer, auf Rekordniveau. Vor allem die Jagd auf Kupfer krempelt derzeit die Branche um. In dieser Woche stieg der Kupferpreis bei über 13.300 US-Dollar je Tonne auf ein Rekordhoch. Laut Analysten droht in den kommenden Jahren bis 2040 eine spürbare Knappheit bei dem Metall.
Laut Glencore geht es bei den Gesprächen um einen möglichen Zusammenschluss einiger oder aller Geschäftsteile. Dabei werde auch über eine Fusion über einen reinen Aktientausch gesprochen. Gewissheit über eine Einigung oder Details eines Zusammenschlusses gebe es nicht, hieß es weiter. Der Konzern wolle sich beizeiten weiter äußern. Rio Tinto wollte sich zunächst nicht dazu äußern.
Beide Firmen hätten die Erwartung, dass bei einer Fusion Rio Tinto das Schweizer Unternehmen Glencore kaufen würde, hieß es. Rio Tinto habe nun gemäß den britischen Übernahmeregeln Zeit bis zum 5. Februar, um 17 Uhr, die Absicht für ein Kaufangebot bekannt zu geben, oder anzukündigen, dass Rio Tinto kein Interesse habe.
Laut Beobachtern stieg zuletzt der Druck in der Branche, über Zusammenschlüsse Größenvorteile zu suchen. Rivale Anglo American übernahm im Herbst den Konzern Teck Resources. Zwischenzeitlich hatte zudem Konkurrent BHP Interesse an einer Übernahme von Anglo gezeigt, war damit aber wiederholt abgeblitzt.
/men/AWP/nas
LONDON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
06:51
|MÄRKTE ASIEN/Tokio auf Erholungskurs - Rio Tinto mit Glencore-Gesprächen stark unter Duuck (Dow Jones)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
07.01.26
|FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|08.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
|10,20
|8,51%
|Glencore plc
|5,17
|-0,12%
|Rio Tinto Ltd.
|82,48
|-4,99%
|Rio Tinto plc
|70,21
|-2,36%
|Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|70,00
|-3,05%