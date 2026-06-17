Spero Therapeutics Aktie
WKN DE: A2H63F / ISIN: US84833T1034
|Harnwegsinfektionen
|
17.06.2026 17:56:40
Aktien von GSK und Spero Therapeutics im Blick: Antibiotikum Utebzi vor US-Markteinführung nach FDA-Freigabe
GSK hat mit Spero Therapeutics eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für das Antibiotikum geschlossen. Es soll bis Ende des Jahres für Patienten in den USA erhältlich sein, wie GSK mitteilte.
Die Zulassung sei auf der Grundlage von Daten aus klinischen Studien der Phase 3 erteilt worden, teilte der Konzern weiter mit. Dies zeigten, dass Utebzi bei Krankenhauspatienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen dem intravenös verabreichten Antibiotikum Imipenem-Cilastatin nicht unterlegen war, also mindestens genauso wirksam.
Von Mauro Orru
DOW JONES
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Bildquelle: IPConcept
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