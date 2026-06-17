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Harnwegsinfektionen 17.06.2026 17:56:40

Aktien von GSK und Spero Therapeutics im Blick: Antibiotikum Utebzi vor US-Markteinführung nach FDA-Freigabe

Aktien von GSK und Spero Therapeutics im Blick: Antibiotikum Utebzi vor US-Markteinführung nach FDA-Freigabe

Der britische Pharmakonzern GSK und Spero Therapeutics haben von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für ihr orales Antibiotikum Utebzi zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen erhalten.

GSK hat mit Spero Therapeutics eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für das Antibiotikum geschlossen. Es soll bis Ende des Jahres für Patienten in den USA erhältlich sein, wie GSK mitteilte.

Die Zulassung sei auf der Grundlage von Daten aus klinischen Studien der Phase 3 erteilt worden, teilte der Konzern weiter mit. Dies zeigten, dass Utebzi bei Krankenhauspatienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen dem intravenös verabreichten Antibiotikum Imipenem-Cilastatin nicht unterlegen war, also mindestens genauso wirksam.

Von Mauro Orru

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Bildquelle: IPConcept

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