LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Experteneinschätzung
|
19.11.2026 14:13:00
Aktien von Henkel und LANXESS im Minus: Kepler-Abstufung drückt Chemiewerte
Kepler-Analyst Martin Roediger befasste sich in einer aktuellen Branchenstudie mit der Frage, welche Unternehmen am stärksten von der Rohstoff- und Energiekosteninflation betroffen sind und welche diese besser auffangen können beziehungsweise über genügend Preissetzungsmacht verfügen, um diese Kosten weiterzugeben.
LANXESS gehört für ihn zu den Unternehmen, deren hohe Abhängigkeit von diesen Kosten und eine begrenzte Preissetzungsmacht ein Risiko für Gewinn und Margen darstellen. Er stufte die Papiere von "Hold" auf "Reduce" herab und senkte sein Kursziel von 13,50 auf 12,00 Euro.
Die Henkel-Anteilsscheine stufte Roediger von "Buy" auf "Hold" herunter und reduzierte das Kursziel von 95 auf 94 Euro. Beide Werte zählt er zu den von ihm am wenigsten bevorzugten Aktien. Von ihm abgestuft wurden außerdem noch Solvay, Akzo Nobel und Yara (Yara International ASA), während der Experte Linde und Umicore (Umicore SA) jetzt frisch zum Kauf empfiehlt.
/edh/tih/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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|Henkel KGaA Vz.
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|LANXESS AG
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