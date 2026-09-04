SUSS MicroTec Aktie

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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Analystenkommentar 04.09.2026 17:55:38

Aktien von Infineon, AIXTRON, SUSS MicroTec und Co. im Aufwind - Halbleiterwerte mit Rückenwind

Aktien von Infineon, AIXTRON, SUSS MicroTec und Co. im Aufwind - Halbleiterwerte mit Rückenwind

Nach dem kräftigen Kursrutsch startet SUSS MicroTec eine Erholung. Auch andere Halbleiterwerte profitieren.

Die Aktien von SUSS MicroTec haben sich am Freitag an ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie stabilisiert. Am Vortag waren die Papiere des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche mit 66,75 Euro noch auf das tiefste Niveau seit April abgerutscht und hatten damit seit ihrem Juni-Rekord 44 Prozent eingebüßt. Schließlich kosteten sie wieder 72,40 Euro und damit 6,08 Prozent mehr als am Vortag.

Analyst Malte Schaumann von Warburg erinnerte die Anleger an die günstige Kaufgelegenheit, die sich auf diesem Niveau biete. Dafür spreche nicht nur die Bewertung, sondern auch die gute Berechenbarkeit des Geschäfts 2027 dank immer dickerer Auftragsbücher. Die am Donnerstag bekannt gegebene Kooperation mit Manz Asia im Bereich Inkjet-Technologie lobte er.

Der Bereich Industrieller Tintenstrahldruck für die Halbleiterfertigung sei ein Wachstumsfeld für SUSS MicroTec, so Schaumann. Es könnte bis 2030 Umsätze von 100 Millionen Euro oder sogar mehr einbringen. Das entsprechende Wissen habe sich SUSS MicroTec 2020 mit PiXDRO eingekauft. Insgesamt stehe dieser Markt noch in den Kinderschuhen.

Halbleiter-Aktien profitieren

Auch andere Halbleiterwerte standen am Freitag auf der Gewinnerseite. Infineon legten via XETRA letztlich um 2,4 Prozent auf 56,86 Euro zu und waren damit einer der stärksten Werte im DAX. Im MDAX führten neben SUSS auch AIXTRON mit Aufschlägen von letztlich 2,03 Prozent auf 36,15 Euro die Gewinnerliste an.

FRANKFURT (dpa-AFX) / Redaktion finanzen.net

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