SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Analystenkommentar
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04.09.2026 17:55:38
Aktien von Infineon, AIXTRON, SUSS MicroTec und Co. im Aufwind - Halbleiterwerte mit Rückenwind
Analyst Malte Schaumann von Warburg erinnerte die Anleger an die günstige Kaufgelegenheit, die sich auf diesem Niveau biete. Dafür spreche nicht nur die Bewertung, sondern auch die gute Berechenbarkeit des Geschäfts 2027 dank immer dickerer Auftragsbücher. Die am Donnerstag bekannt gegebene Kooperation mit Manz Asia im Bereich Inkjet-Technologie lobte er.
Der Bereich Industrieller Tintenstrahldruck für die Halbleiterfertigung sei ein Wachstumsfeld für SUSS MicroTec, so Schaumann. Es könnte bis 2030 Umsätze von 100 Millionen Euro oder sogar mehr einbringen. Das entsprechende Wissen habe sich SUSS MicroTec 2020 mit PiXDRO eingekauft. Insgesamt stehe dieser Markt noch in den Kinderschuhen.
Halbleiter-Aktien profitieren
Auch andere Halbleiterwerte standen am Freitag auf der Gewinnerseite. Infineon legten via XETRA letztlich um 2,4 Prozent auf 56,86 Euro zu und waren damit einer der stärksten Werte im DAX. Im MDAX führten neben SUSS auch AIXTRON mit Aufschlägen von letztlich 2,03 Prozent auf 36,15 Euro die Gewinnerliste an.
FRANKFURT (dpa-AFX) / Redaktion finanzen.net
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