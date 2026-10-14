Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. gesucht: ASML-Zahlen treiben Halbleiterwerte an

Starke Quartalszahlen von ASML sorgen für Rückenwind bei deutschen Chip-Aktien. Wie nachhaltig ist die Erholung – und welche Impulse bringt der nächste Branchentermin am Donnerstag?

Starke Zahlen von ASML geben dem Sektor Rückenwind

Auf Ausverkauf folgt eine Gegenbewegung der deutschen Chipaktien

Nächster Branchentermin steht schon am Donnerstag an

Deutsche Chip-Aktien legen am Mittwoch im XETRA-Handel zu. Treiber sind die Zahlen von ASML, die beim Gewinn deutlich über den Erwartungen liegen.

Via XETRA gewinnen im DAX die Papiere von Infineon 1,14 Prozent auf 56,64 Euro. Im MDAX steigen AIXTRON um 2,40 Prozent auf 35,36 Euro. SUSS MicroTec schwimmt nach anfänglichen Gewinnen jedoch gegen den Strom und verliert 0,40 Prozent auf 61,80 Euro.

ASML-Aktie liefert Rückenwind

ASML, Ausrüster der Halbleiterindustrie mit Lithografiesystemen, legte für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 11,66 Milliarden Euro vor. Im zweiten Quartal waren es 9,33 Milliarden Euro. Der Nettogewinn stieg von 2,92 Milliarden Euro auf 4,96 Milliarden Euro, die Bruttomarge auf 57,5 Prozent nach 54,0 Prozent.

Dow Jones zufolge lag der Umsatz im Rahmen der Markterwartung, der Gewinn dagegen klar über den erwarteten 4,2 Milliarden Euro. JPMorgan habe die Bruttomarge hervorgehoben. Für das vierte Quartal stellt ASML 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht, über der Konsenserwartung. Die Jahresprognose liegt nun bei 44 bis 45 Milliarden Euro, zuvor waren es 43 bis 45 Milliarden Euro.

KI-Nachfrage trägt die Stimmung

CEO Christophe Fouquet erklärte, die Kunden hätten ihre Bedarfsprognosen weiter angehoben, vor allem wegen der erwarteten Größe und Dauer der KI-Investitionen. Einige Kunden zeigten Interesse an Bestellungen für 2029 und 2030. ASML prüft zudem, die Kapazität für 2028 über die bereits angekündigte Steigerung von 30 Prozent hinaus auszubauen.

Das trifft einen Nerv: Am Dienstag hatten laut dpa-AFX Zweifel an der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen und Fortschritte des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT die Branche belastet. Der südkoreanische KOSPI fiel kräftig. Die Aktien von Infineon, SUSS MicroTec und AIXTRON gaben nach.

Sollten Anleger jetzt einsteigen?

Die starken Zahlen von ASML und der optimistische Ausblick auf die Nachfrage nach KI-Chips sprechen für eine anhaltend gute Stimmung im Halbleitersektor. Die jüngsten Kursgewinne deutscher Chipwerte könnten nach dem Ausverkauf vom Dienstag den Auftakt zu einer Erholung markieren. Allerdings bleiben Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen und der Wettbewerbsdruck aus China Risiken. Am Donnerstag rückt mit den Quartalszahlen von TSMC bereits der nächste wichtige Impulsgeber in den Fokus. Anleger dürften besonders auf Hinweise zur KI-Nachfrage und zum weiteren Wachstum der Chipindustrie achten. Anleger sollten daher nicht allein auf die aktuelle Gegenbewegung setzen, sondern auch die Unternehmensausblicke und die Bewertung der einzelnen Aktien im Blick behalten.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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