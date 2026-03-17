Aktien von Infineon, STMicro und NXP im Blick: Kooperation mit NVIDIA bei humanoiden Robotern

• Infineon, STMicroelectronics & NXP verkünden Partnerschaft mit NVIDIA• Fokus auf Hardware + KI-Prozessoren• NVIDIA-CEO rechnet mit gigantischer KI-Nachfrage

Die europäische Halbleiterbranche setzt auf Kooperationen mit dem US-Technologieriesen NVIDIA, um im wachsenden Markt für humanoide Roboter Fuß zu fassen. Infineon, STMicroelectronics und NXP Semiconductors gaben am Montag bekannt, dass sie künftig eng mit NVIDIA zusammenarbeiten werden. Während NVIDIA mit seinen Prozessoren quasi das Gehirn der Roboter liefern soll, wollen die europäischen Chipkonzerne die restliche Hardware beisteuern.

Europäische Chips für Sensorik und Steuerung

Die drei Partner werden laut eigenen Angaben Chips für Sensoren, Bewegungssteuerung, Stromverwaltung und die interne Kommunikation der Roboter bereitstellen. NXP fokussiere sich auf eine schnelle Datenübertragung innerhalb der Maschinen, während STMicro die Kameras und Bewegungssensoren anschließe. Laut der Infineon-Pressemitteilung rechnet der Konzern mit einem potenziellen Umsatz von rund 500 US-Dollar pro Roboter. Finanzielle Details zu den Kooperationen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Zukunftsperspektiven für humanoide Roboter

Die Zusammenarbeit wurde vor dem Hintergrund von NVIDIAs jährlicher Entwicklerkonferenz GTC in Kalifornien angekündigt. Experten gehen davon aus, dass die Kombination aus NVIDIAs leistungsfähigen KI-Prozessoren und europäischer Hardware die Robotertechnologie entscheidend vorantreiben könnte. Für die drei europäischen Unternehmen bietet sich damit nicht nur ein lukrativer Markt, sondern auch die Möglichkeit, ihre Expertise im Bereich fortschrittlicher Chips weiter unter Beweis zu stellen.

NVIDIA rechnet mit gigantischer KI-Nachfrage

Laut dpa-AFX rechnet Jensen Huang, Chef von NVIDIA, mit Bestellungen im Wert von mindestens einer Billion US-Dollar für aktuelle KI-Chipsysteme bis Ende 2027. Gleichzeitig zeigte er sich auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz GTC überzeugt, dass die Nachfrage nach Rechenkapazität sogar noch deutlich höher ausfallen könnte. Noch vor einem Jahr hatte Huang laut dpa-AFX Aufträge von bis zu 500 Milliarden US-Dollar bis Ende 2026 für die Chipgenerationen "Blackwell" und "Rubin" in Aussicht gestellt - die Erwartungen haben sich damit massiv nach oben verschoben.

Zugleich bleiben Zweifel: Einige Experten stellen infrage, ob sich diese gewaltigen Investitionen langfristig amortisieren. Huang widerspricht laut dpa-AFX solchen Bedenken regelmäßig und betonte erneut, dass nicht Überkapazitäten, sondern vielmehr ein Mangel an Rechenleistung das zentrale Problem darstelle. Jeder Monat Verzögerung beim Ausbau koste Unternehmen Milliarden an entgangenen Umsätzen. Die Aufträge selbst arbeitet NVIDIA typischerweise über mehrere Jahre ab.

So reagieren die Aktien

An der Börse lösten die Kooperationen und Huangs Aussagen nur wenig Begeisterung aus: Nach einem zwischenzeitlichen Kurssprung von rund fünf Prozent schloss die NVIDIA-Aktie am Montag an der NASDAQ letztlich mit einem Plus von 1,65 Prozent bei 183,22 US-Dollar. Nachbörslich fiel der Kurs jedoch leicht auf 182,78 US-Dollar. Die NXP-Aktie beendete den US-Handel mit einem moderaten Gewinn von 0,54 Prozent bei 191,89 US-Dollar, rutschte aber ebenfalls nachbörslich leicht ab. Die STMicro-Aktie zog an der Euronext Paris deutlicher an und beendete den Montagshandel mit einem Plus von 2,67 Prozent bei 29,38 Euro. Die Infineon-Aktie fällt in Frankfurt am Dienstag zwischenzeitlich um 0,94 Prozent auf 39,18 Euro, nachdem am Montag ebenfalls rote Vorzeichen zu beobachten waren.

Dennoch gilt Huangs Billionen-Prognose als starkes Signal für das anhaltende Vertrauen in den KI-Boom. Große Technologieunternehmen investieren derzeit hunderte Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren - ein erheblicher Teil davon fließt in NVIDIA-Hardware.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX