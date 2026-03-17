NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Mega-Deal 17.03.2026 08:58:00

Aktien von Infineon, STMicro und NXP im Blick: Kooperation mit NVIDIA bei humanoiden Robotern

Aktien von Infineon, STMicro und NXP im Blick: Kooperation mit NVIDIA bei humanoiden Robotern

Infineon, STMicroelectronics und NXP kooperieren mit NVIDIA, um mit Hardware und KI-Prozessoren den Markt für humanoide Roboter zu erobern.

• Infineon, STMicroelectronics & NXP verkünden Partnerschaft mit NVIDIA
• Fokus auf Hardware + KI-Prozessoren
• NVIDIA-CEO rechnet mit gigantischer KI-Nachfrage

Die europäische Halbleiterbranche setzt auf Kooperationen mit dem US-Technologieriesen NVIDIA, um im wachsenden Markt für humanoide Roboter Fuß zu fassen. Infineon, STMicroelectronics und NXP Semiconductors gaben am Montag bekannt, dass sie künftig eng mit NVIDIA zusammenarbeiten werden. Während NVIDIA mit seinen Prozessoren quasi das Gehirn der Roboter liefern soll, wollen die europäischen Chipkonzerne die restliche Hardware beisteuern.

Europäische Chips für Sensorik und Steuerung

Die drei Partner werden laut eigenen Angaben Chips für Sensoren, Bewegungssteuerung, Stromverwaltung und die interne Kommunikation der Roboter bereitstellen. NXP fokussiere sich auf eine schnelle Datenübertragung innerhalb der Maschinen, während STMicro die Kameras und Bewegungssensoren anschließe. Laut der Infineon-Pressemitteilung rechnet der Konzern mit einem potenziellen Umsatz von rund 500 US-Dollar pro Roboter. Finanzielle Details zu den Kooperationen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Zukunftsperspektiven für humanoide Roboter

Die Zusammenarbeit wurde vor dem Hintergrund von NVIDIAs jährlicher Entwicklerkonferenz GTC in Kalifornien angekündigt. Experten gehen davon aus, dass die Kombination aus NVIDIAs leistungsfähigen KI-Prozessoren und europäischer Hardware die Robotertechnologie entscheidend vorantreiben könnte. Für die drei europäischen Unternehmen bietet sich damit nicht nur ein lukrativer Markt, sondern auch die Möglichkeit, ihre Expertise im Bereich fortschrittlicher Chips weiter unter Beweis zu stellen.

NVIDIA rechnet mit gigantischer KI-Nachfrage

Laut dpa-AFX rechnet Jensen Huang, Chef von NVIDIA, mit Bestellungen im Wert von mindestens einer Billion US-Dollar für aktuelle KI-Chipsysteme bis Ende 2027. Gleichzeitig zeigte er sich auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz GTC überzeugt, dass die Nachfrage nach Rechenkapazität sogar noch deutlich höher ausfallen könnte. Noch vor einem Jahr hatte Huang laut dpa-AFX Aufträge von bis zu 500 Milliarden US-Dollar bis Ende 2026 für die Chipgenerationen "Blackwell" und "Rubin" in Aussicht gestellt - die Erwartungen haben sich damit massiv nach oben verschoben.

Zugleich bleiben Zweifel: Einige Experten stellen infrage, ob sich diese gewaltigen Investitionen langfristig amortisieren. Huang widerspricht laut dpa-AFX solchen Bedenken regelmäßig und betonte erneut, dass nicht Überkapazitäten, sondern vielmehr ein Mangel an Rechenleistung das zentrale Problem darstelle. Jeder Monat Verzögerung beim Ausbau koste Unternehmen Milliarden an entgangenen Umsätzen. Die Aufträge selbst arbeitet NVIDIA typischerweise über mehrere Jahre ab.

So reagieren die Aktien

An der Börse lösten die Kooperationen und Huangs Aussagen nur wenig Begeisterung aus: Nach einem zwischenzeitlichen Kurssprung von rund fünf Prozent schloss die NVIDIA-Aktie am Montag an der NASDAQ letztlich mit einem Plus von 1,65 Prozent bei 183,22 US-Dollar. Nachbörslich fiel der Kurs jedoch leicht auf 182,78 US-Dollar. Die NXP-Aktie beendete den US-Handel mit einem moderaten Gewinn von 0,54 Prozent bei 191,89 US-Dollar, rutschte aber ebenfalls nachbörslich leicht ab. Die STMicro-Aktie zog an der Euronext Paris deutlicher an und beendete den Montagshandel mit einem Plus von 2,67 Prozent bei 29,38 Euro. Die Infineon-Aktie fällt in Frankfurt am Dienstag zwischenzeitlich um 0,94 Prozent auf 39,18 Euro, nachdem am Montag ebenfalls rote Vorzeichen zu beobachten waren.

Dennoch gilt Huangs Billionen-Prognose als starkes Signal für das anhaltende Vertrauen in den KI-Boom. Große Technologieunternehmen investieren derzeit hunderte Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren - ein erheblicher Teil davon fließt in NVIDIA-Hardware.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kering-Aktie: Luxuskonzern stellt Organisation neu auf - Schmuckmarken gebündelt

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
08:24 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 159,38 0,45% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise wieder auf dem Vormarsch: ATX mit leichten Gewinnen -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legt im Dienstagshandel leicht zu. Der DAX zeigt sich unterdessen mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen