Aktien von Infineon und AIXTRON dank US-Tech-Rally gesucht
Für die Titel von Infineon ging es an der Spitze des DAX via XETRA zuletzt um 1,8 Prozent nach oben auf 36,47 Euro. Die Papiere von AIXTRON gewannen als bester Wert im MDAX 2,6 Prozent auf 17,06 Euro und stoppten damit vorerst ihren jüngsten Abwärtstrend.
Am Freitag hatten einige Halbleiteraktien an der US-Technologiebörse NASDAQ stark vorgelegt: Micron Technology und Lam Research waren auf Rekordhöhen geklettert, während sich AMD von ihrem jüngsten Verlust erholt hatten./edh/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
