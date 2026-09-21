Aktien von Infineon und ASML ziehe an: Anleger hoffen auf diplomatische Fortschritte

In Asien zogen die Kurse an den technologielastigen Börsen wie etwa in Seoul schon an und in Europa bescherte sie dem Sektorindex nun die größten Gewinne im Branchentableau. In New York zeichnet sich bei Chipwerten ein besonders positiver Auftakt ab.

Aktien von ASML und Infineon waren im EuroStoxx 50 mit Anstiegen um zuletzt 4,53 Prozent auf 58,39 Euro unter den führenden Indexwerten. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology schaffte es erstmals seit Ende August wieder über seine 21-Tage-Linie und knackte den Korrekturtrend der vergangenen vier Wochen.

Am Aktienmarkt sorgte die anstehende Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) für Hoffnung mit Blick auf die Konflikte im Nahen Osten. Zudem äußerten sich Vertreter aber auch optimistisch über Gespräche, die zwischen den USA und China zum KI-Thema geführt werden. "Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen", sagte US-Finanzminister Scott Bessent.

Die Aussicht auf den UN-Gipfel, der am Dienstag beginnt, führte am Montag zu rückläufigen Ölpreisen. US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Fox News, er wäre am Rande "wahrscheinlich" bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian. Außerdem nährte das anstehende Gipfeltreffen zwischen Trump und Chinas Xi Jinping die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten und beim Thema Handel. Der chinesische Staats- und Parteichef soll an diesem Mittwoch in Washington eintreffen.

Begehrt waren Tech-Aktien auch, weil Trump trotz der zuletzt gewachsenen Warnungen vor existenziellen Risiken durch KI daran festhalten will, die Entwicklung der Technologie in den USA weiter zu beschleunigen. In der Folge zogen die Kurse von US-Branchengrößen vorbörslich deutlich an.

Aus dem erweiterten europäischen Technologisektor schnellten in Zürich die Aktien von ams-OSRAM via SIX zeitweise um 17,81 Prozent hoch auf 20,24 Franken. Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat im Bereich des KI-Ausbaus einen technologischen Durchbruch bei Dünnschicht-Oberflächenemittern (VCSELs) erzielt.

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FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX)