Stimmung hellt auf 06.01.2026 22:15:39

Aktien von Infineon und STMicro im Aufwind dank guter Microchip-Vorgaben

Aktien von Infineon und STMicro im Aufwind dank guter Microchip-Vorgaben

Positive Signale eines US-Konkurrenten gebem dem guten Lauf großer europäischer Chiphersteller am Dienstag nochmals Schwung.

Die Infineon-Aktie legte am Dienstag auf XETRA letztlich um 4,8 Prozent auf 41,83 Euro zu. Sie baute damit ihren Anstieg seit einem Zwischentief kurz vor Weihnachten auf etwa 20 Prozent aus. Oberhalb der 40-Euro-Marke wurden sie auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2021 gehandelt. Titel des Wettbewerber STMicroelectronics legten in Paris um 5,33 Prozent auf 25,015 Euro zu. Händler verwiesen auf Zielsetzungen des konkurrierenden US-Chipherstellers Microchip Technology als Kursstütze. Dessen Aktien wurden im Handel an der NYSE letztlich bei 74,87 US-Dollar um 11,65 Prozent höher gehandelt, nachdem der Umsatzausblick auf das dritte Geschäftsquartal in Erwartung einer fundierten Erholung angehoben wurde. Das Unternehmen verwies dabei auf eine verbesserte Auftragslage, die mit starken Auftragseingängen im Dezember einherging.

Der Experte Harlan Sur von JPMorgan schrieb in einem Kommentar, dass das Dezember-Quartal für Microchip eigentlich ein saisonal schwächeres sei. Das Unternehmen spüre aber eine starke und breit angelegte Bestellbereitschaft seiner Kunden. Er nahm dies zum Anlass, um sein Kursziel auf 85 US-Dollar zu erhöhen.

Experte Mark Lipacis von Evercore ISI betonte, dass Microchip den Quartalsausblick erst Anfang Dezember erhöht habe und dies nun vier Wochen später schon wieder tue. In Zyklusphasen wie derzeit agiere das Unternehmen für gewöhnlich eher konservativ, um dann die Prognosen im Laufe des Quartals anheben zu können. Er ist davon überzeugt, dass Aktien wie Microchip von einem Nachschubzyklus profitieren werden, der in Kürze an Dynamik gewinnen sollte.

Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des NVIDIA-Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser kündigte an, dass die eigene Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeitnah auch verstärkt in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos eingebracht werden soll. Zudem wurde von ihm der Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekanntgegeben.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 41,92 0,17% Infineon AG
Microchip Technology Inc. 62,94 -1,84% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 162,44 1,44% NVIDIA Corp.
STMicroelectronics N.V. 24,56 -1,96% STMicroelectronics N.V.

