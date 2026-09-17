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KI-Aktien 17.09.2026 12:17:39

Aktien von Infineon und STMicroelectronics schwach: ON Semiconductor drückt auf die Stimmung im Chipsektor

Aktien von Infineon und STMicroelectronics schwach: ON Semiconductor drückt auf die Stimmung im Chipsektor

Im KI-Bereich gibt es am Donnerstag keine einheitliche Kursrichtung.

Während viele Aktien europäischer Profiteure dieses Megatrends gefragt waren, darunter Siemens Energy und HOCHTIEF, gehörten die Chiphersteller Infineon und STMicroelectronics zu den Verlierern. Infineon waren im DAX via XETRA mit zuletzt 1,58 Prozent Minus bei 54,13 Euro gar das Schlusslicht, während viele KI-getriebene Chipwerte aus den USA in New York vorbörslich zulegten. STMicroelectronics verlieren zeitweise 0,48 Prozent auf 42,40 Euro.

Infineon und STMicroelectronics gelten zwar mittlerweile auch als Profiteure des KI-Trends, bleiben aber stark abhängig von Neuigkeiten aus klassischen Anwendungsgebieten wie etwa Leistungselektronik, die zum Beispiel im Automobilsektor von Bedeutung ist. Börsianer verwiesen auf die Vorgaben des US-Unternehmens ON Semiconductor, das am Mittwoch anlässlich des Investorentags seine langfristige Wachstumsstrategie vorgestellt hat.

ON Semiconductor hatte damit seine Aktien im späten US-Handel auf Talfahrt geschickt, weil der Investorentag nicht die von Anlegern erhofften positiven Impulse lieferte. Als Belastung für den Kurs von ON Semiconductor genannt wurden Umsetzungsrisiken bei dem Vorhaben, mit der "Embedded Power Platform" einen 213 Milliarden US-Dollar schweren Markt zu adressieren. Analyst Blayne Curtis von Jefferies monierte einen gedämpften Margenausblick.

Wegen des gemeinsamen Kompetenz-Schwerpunkts vollziehen die Papiere von Infineon und STMicroelectronics die Neuigkeiten offenbar nach. Die ON-Aktien waren im nachbörslichen NYSE-Handel um neun Prozent eingebrochen und hatten dabei mit Texas Instruments oder NXP auch vergleichbare US-Chipwerte belastet. Im vorbörslichen Handel gibt es bei den Betroffenen eine Erholung, die den Abgabedruck nur mildert.

/tih/ag/jha/

FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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