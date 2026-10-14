Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Chemiebranche
|
14.10.2026 11:40:00
Aktien von LANXESS, BASF und Evonik gefragt: Anleger positionieren sich vor EU-Gipfel
Aktien aus dem Chemiesektor könnten in den kommenden Tagen einen Blick wert sein. Denn auf dem Gipfel der Europäischen Union (EU) am Donnerstag und Freitag in Brüssel könnte auch über Schutzmaßnahmen gegen Importe chemischer Produkte aus China gesprochen werden.
EU prüft Schutzmaßnahmen gegen China-Importe
Vor allem die Bundesregierung dränge auf Maßnahmen gegen Importe aus den Branchen Chemie, Maschinenbau und womöglich auch Pharma, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Zuletzt hatten sich die EU und China darauf geeinigt, die Importe chinesischer Hybridautos in die EU grundsätzlich zu begrenzen.
BASF, LANXESS und Evonik legen zu
Aktien aus dem Chemiesektor waren zur Wochenmitte angesagt, womöglich positionieren sich Anleger bereits für etwaige handelspolitische Maßnahmen der EU. Papiere von BASF gewinnen auf XETRA 1,65 Prozent auf 52,27 Euro, die von LANXESS um 4,21 Prozent auf 12,63 Euro. Evonik-Aktien legen um 0,93 Prozent auf 21,62 Euro zu.
Reifenhersteller als Beispiel für mögliche Kursgewinne
„Die EU und China haben sich auf Schutzmaßnahmen bei Hybridfahrzeugen geeinigt, nun stehen solche für Chemie-Produkte zur Diskussion“, schrieb die US-Bank Jefferies in einem Ausblick auf den Gipfel. Aktien von Unternehmen, die von solchen Maßnahmen profitierten, dürften gesucht sein.
Die Experten verwiesen auf eine zwölf Monate währende Untersuchung der EU zum starken Anstieg von Reifenimporten aus China. Deren Marktanteil sei von 2021 bis 2024 von 18 auf 28 Prozent gestiegen. "Die Aktienkurse europäischer Reifenhersteller stiegen während der Untersuchung um 34 Prozent". Nach Veröffentlichung der Ergebnisse hätten die Kurse weiter zugelegt. Investoren bewerteten die Aktien also schon vor politischen Entscheidungen neu.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Evonik AG
|
14:33
|WDH/Kreise: BASF ist für höheres Gebot für Evonik bereit (dpa-AFX)
|
14:17
|NRW-Landtag debattiert BASF-Angebot für Chemiekonzern Evonik (dpa-AFX)
|
10:05
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aktien im Plus: Evonik-Übernahme durch BASF könnte vor dem Wochenende Fahrt aufnehmen (dpa-AFX)
|
09.10.26
|RAG-Stiftung berät über BASF-Übernahmepläne für Evonik (dpa-AFX)
|
09.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Evonik profitiert weiter von Übernahmespekulationen (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|21,34
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.