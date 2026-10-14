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Chemiebranche 14.10.2026 11:40:00

Aktien von LANXESS, BASF und Evonik gefragt: Anleger positionieren sich vor EU-Gipfel

Aktien von LANXESS, BASF und Evonik gefragt: Anleger positionieren sich vor EU-Gipfel

Die EU könnte auf ihrem Gipfel über Schutzmaßnahmen gegen chinesische Chemieimporte beraten – und damit europäische Hersteller stärken.

Aktien aus dem Chemiesektor könnten in den kommenden Tagen einen Blick wert sein. Denn auf dem Gipfel der Europäischen Union (EU) am Donnerstag und Freitag in Brüssel könnte auch über Schutzmaßnahmen gegen Importe chemischer Produkte aus China gesprochen werden.

EU prüft Schutzmaßnahmen gegen China-Importe

Vor allem die Bundesregierung dränge auf Maßnahmen gegen Importe aus den Branchen Chemie, Maschinenbau und womöglich auch Pharma, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Zuletzt hatten sich die EU und China darauf geeinigt, die Importe chinesischer Hybridautos in die EU grundsätzlich zu begrenzen.

BASF, LANXESS und Evonik legen zu

Aktien aus dem Chemiesektor waren zur Wochenmitte angesagt, womöglich positionieren sich Anleger bereits für etwaige handelspolitische Maßnahmen der EU. Papiere von BASF gewinnen auf XETRA 1,65 Prozent auf 52,27 Euro, die von LANXESS um 4,21 Prozent auf 12,63 Euro. Evonik-Aktien legen um 0,93 Prozent auf 21,62 Euro zu.

Reifenhersteller als Beispiel für mögliche Kursgewinne

„Die EU und China haben sich auf Schutzmaßnahmen bei Hybridfahrzeugen geeinigt, nun stehen solche für Chemie-Produkte zur Diskussion“, schrieb die US-Bank Jefferies in einem Ausblick auf den Gipfel. Aktien von Unternehmen, die von solchen Maßnahmen profitierten, dürften gesucht sein.

Die Experten verwiesen auf eine zwölf Monate währende Untersuchung der EU zum starken Anstieg von Reifenimporten aus China. Deren Marktanteil sei von 2021 bis 2024 von 18 auf 28 Prozent gestiegen. "Die Aktienkurse europäischer Reifenhersteller stiegen während der Untersuchung um 34 Prozent". Nach Veröffentlichung der Ergebnisse hätten die Kurse weiter zugelegt. Investoren bewerteten die Aktien also schon vor politischen Entscheidungen neu.

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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