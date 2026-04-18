Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
|Milliardendeal
|
18.04.2026 15:39:00
Aktien von Lockheed Martin und Raytheon im Fokus: USA wollen Rüstungsverkauf an Deutschland bewilligen
"Der geplante Verkauf unterstützt die außen- und sicherheitspolitischen Ziele der USA, indem er die Sicherheit eines Nato-Partners stärkt", hieß es. Deutschland sei eine Kraft für politische Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt in Europa.
Konkret möchte Deutschland den Angaben zufolge unter anderem acht integrierte Gefechtsführungssysteme, moderne Radaranlagen sowie Startsysteme für Lenkflugkörper erwerben - Technik, mit der Kriegsschiffe Bedrohungen früh erkennen, abwehren und sich mit anderen Nato-Einheiten vernetzen können.
Ziel ist es laut Mitteilung, die Fähigkeiten der deutschen Marine zur Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken und die Zusammenarbeit mit US- und Nato-Streitkräften zu verbessern.
Der Deal wurde dem US-Kongress vorgelegt, der noch Einwände erheben kann. Hauptauftragnehmer wären die US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Raytheon Technologies (RTX).
/hae/DP/zb
WASHINGTON (dpa-AFX)
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