Raytheon Technologies Aktie

Raytheon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Milliardendeal 18.04.2026 15:39:00

Aktien von Lockheed Martin und Raytheon im Fokus: USA wollen Rüstungsverkauf an Deutschland bewilligen

Aktien von Lockheed Martin und Raytheon im Fokus: USA wollen Rüstungsverkauf an Deutschland bewilligen

Die USA haben den Verkauf von Rüstungsgütern im Wert von rund zehn Milliarden Euro an Deutschland genehmigt.

Das US-Außenministerium teilte mit, es habe eine entsprechende Anfrage der Bundesregierung bewilligt.

"Der geplante Verkauf unterstützt die außen- und sicherheitspolitischen Ziele der USA, indem er die Sicherheit eines Nato-Partners stärkt", hieß es. Deutschland sei eine Kraft für politische Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt in Europa.

Konkret möchte Deutschland den Angaben zufolge unter anderem acht integrierte Gefechtsführungssysteme, moderne Radaranlagen sowie Startsysteme für Lenkflugkörper erwerben - Technik, mit der Kriegsschiffe Bedrohungen früh erkennen, abwehren und sich mit anderen Nato-Einheiten vernetzen können.

Ziel ist es laut Mitteilung, die Fähigkeiten der deutschen Marine zur Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken und die Zusammenarbeit mit US- und Nato-Streitkräften zu verbessern.

Der Deal wurde dem US-Kongress vorgelegt, der noch Einwände erheben kann. Hauptauftragnehmer wären die US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Raytheon Technologies (RTX).

/hae/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS mit Gewinnen: Analystenmeinungen

Bildquelle: viewimage / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raytheon Technologies Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Raytheon Technologies Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Raytheon Technologies Corp 166,75 0,30% Raytheon Technologies Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen