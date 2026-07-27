Ryanair Aktie

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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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Kurserholung 27.07.2026 09:38:08

Aktien von Lufthansa und Co. gefragt: Airline-Aktien dank fallender Ölpreise im Höhenflug

Aktien von Lufthansa und Co. gefragt: Airline-Aktien dank fallender Ölpreise im Höhenflug

Von dem stark nachgebenden Ölpreis dürften am Montag die Papiere der Fluggesellschaften profitieren.

Im Handel auf XETRA verteuern sich Lufthansa um 2,83 Prozent auf 9,01 Euro und AIR France-KLM an der Euronext Paris um 4,22 Prozent. Ryanair steiegen in Dublin um 2,75 Prozent.

Grund für den Ölpreisrückgang ist die Angriffspause des US-Militärs im Iran. Am Londoner Rohstoffmarkt fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent am Morgen auf zuletzt 90 US-Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis in der Spitze auf über 100 Dollar geklettert.

"Das Öl unternimmt den ersten echten Versuch, wieder Diplomatie einzupreisen, nachdem US-Präsident das Ende einer Feuerpause erklärt hatte", schrieb Marktexperte Stephen Innes. Über sinkende Zinsen an den Kapitalmärkten bekämen Aktien und Anleihen Raum für eine Erholung.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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