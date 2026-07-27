Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
|Kurserholung
|
27.07.2026 09:38:08
Aktien von Lufthansa und Co. gefragt: Airline-Aktien dank fallender Ölpreise im Höhenflug
Im Handel auf XETRA verteuern sich Lufthansa um 2,83 Prozent auf 9,01 Euro und AIR France-KLM an der Euronext Paris um 4,22 Prozent. Ryanair steiegen in Dublin um 2,75 Prozent.
Grund für den Ölpreisrückgang ist die Angriffspause des US-Militärs im Iran. Am Londoner Rohstoffmarkt fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent am Morgen auf zuletzt 90 US-Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis in der Spitze auf über 100 Dollar geklettert.
"Das Öl unternimmt den ersten echten Versuch, wieder Diplomatie einzupreisen, nachdem US-Präsident das Ende einer Feuerpause erklärt hatte", schrieb Marktexperte Stephen Innes. Über sinkende Zinsen an den Kapitalmärkten bekämen Aktien und Anleihen Raum für eine Erholung.
/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
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Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|25,04
|3,77%