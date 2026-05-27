AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|Engpass
|
27.05.2026 09:33:39
Aktien von Lufthansa und Fraport stark: Unternehmen sehen keine Probleme mit Kerosinversorgung
Selbst wenn es in irgendeiner Region der Welt doch einen Engpass geben sollte, werde man umgebucht oder bekomme sein Geld zurück, erklärte der Fraport-Chef. "Und die Sorge, dass man irgendwo strandet, ist nach meiner Einschätzung unbegründet. Länder wie Indien oder China gehen sehr professionell durch Anlegen von Reserven mit der Situation um. Ein Flugzeug, das dort landen darf, wird auch wieder zurückfliegen."
Hintergrund der Sorgen ist der andauernde Iran-Krieg und die damit verbundene Sperrung der Straße von Hormus, über die in Friedenszeiten mehr als 25 Prozent des in Europa benötigten Flugtreibstoffs transportiert wird. Experten haben vor möglichen Engpässen gewarnt.
Lufthansa Group sieht stabile Kerosinversorgung im Sommer
Die Lufthansa Group geht zuversichtlich in die Sommersaison und rechnet mit einer stabilen Kerosinversorgung. "Nur knapp ein Viertel der für Europa bestimmten Kerosinlieferungen muss die Straße von Hormus passieren", sagte Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group, in einem Interview, das der Konzern am Mittwochvormittag veröffentlichte. "Um diese ausbleibenden Lieferungen zu kompensieren, kommen Importe nun verstärkt aus anderen Kontinenten zu uns, beispielsweise aus Nordamerika und Afrika. Zudem haben europäische Raffinerien ihre Kerosinproduktion auf das maximale Level hochgefahren." Jeder könnte unbedenklich seinen Sommerurlaub buchen. Sollte es wegen der Krise im Nahen Osten wider Erwarten zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, biete man dem Kunden mehrere Optionen an, so der Manager und fügte an: "Entweder wird er umgebucht oder er bekommt als Geld-zurück-Garantie den vollen Ticketpreis erstattet."
Während die Fraport-Aktie via XETRA stellenweise 0,65 Prozent auf 69,60 Euro gewinnt, klettert die Lufthansa-Aktie 1,08 Prozent auf 8,21 Euro.
DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX) / Dow Jones
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fraport AG
Analysen zu Fraport AG
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|23.04.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|18.03.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11,42
|2,51%
|Fraport AG
|70,45
|1,95%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,89
|3,12%
|Lufthansa AG
|8,32
|2,72%