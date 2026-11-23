Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Tarifstreit verschärft sich
|
23.11.2026 09:38:00
Aktien von Mercedes-Benz, BMW & Co.: Ganztägige Warnstreiks in Berlin und Brandenburg
Bei Mercedes-Benz in Berlin-Marienfelde und im Brandenburger Werk in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) haben die ganztägigen Streikaktionen jeweils schon am Sonntagabend begonnen. Daneben soll es auch Warnstreiks mit einer Dauer von mehreren Stunden in einer Reihe von anderen Betrieben geben. Auch für Dienstag hat die Gewerkschaft bereits weitere Warnstreiks in Aussicht gestellt.
Vorstellungen der Tarifparteien klaffen weit auseinander
Ganztägige Ausstände hatte es schon am Freitag gegeben. Die IG Metall will auf diese Weise den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft pocht auf einen grundlegenden Kurswechsel der Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen. Dagegen kritisierten die Arbeitgeber das Vorgehen der Gewerkschaft zuletzt als "völlig unverhältnismäßig".
Die dritte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt hatte bundesweit zu keinem Ergebnis geführt. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.
Tausende legen bei BMW und thyssenkrupp in Leipzig die Arbeit nieder
Im Metall-Tarifkonflikt haben sich nach Gewerkschaftsangaben mehrere tausend Beschäftigte an Warnstreiks in Leipzig beteiligt. Im BMW-Werk und bei thyssenkrupp Automotive sei die Produktion in der Frühschicht für mehrere Stunden gestoppt worden, teilte die IG Metall mit. Auch für die Spätschicht seien Arbeitsniederlegungen geplant.
Die hohe Beteiligung sei ein deutliches Signal an die Arbeitgeber, dass die Beschäftigten bereit seien, für ihre Forderungen und ihre Arbeitsplätze einzustehen, hieß es von der Gewerkschaft.
Am Mittwoch soll in Mannheim im möglichen Pilotbezirk Baden-Württemberg erneut verhandelt werden. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.
So reagieren die Aktien von Mercedes-Benz, BMW und thyssenkrupp
Dass die Belegschaften ihre Arbeit niederlegt haben, stört die Aktien am Montagmorgen bedingt. Mercedes-Benz-Papiere gewinnen via XETRA zwischenzeitlich marginale 0,11 Prozent auf 37,66 Euro, BMW verliert derweil 0,26 Prozent auf 53,32 Euro. thyssenkrupp-Anteilsscheine legen um 0,29 Prozent auf 10,34 Euro zu.
/ah/ane/DP/zb
BERLIN/LEIPZIG (dpa-AFX)
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