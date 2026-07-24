Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Anleger besorgt
|
24.07.2026 08:55:00
Aktien von Mercedes-Benz, Porsche und Co. sacken ab: VW-Quartalszahlen enttäuschen
Eine enttäuschende Profitabilität der Wolfsburger und eine gesenkte Umsatzprognose wirkten sich am stärksten auf die eigenen Aktien aus, die im Handel auf der Plattform Tradegate um 2,5 Prozent sanken.
Titel der Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW und der eigenen Sportwagentochter Porsche sanken auf Tradegate um bis zu 0,8 Prozent. Für die Anteile der (VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE bahnt sich dort ein Minus von 1,8 Prozent an.
Laut dem JPMorgan-Experten Jose Asumendi hat der VW-Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Im zweiten Quartal wurde noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem erwartet Konzernchef Oliver Blume für das Gesamtjahr nur noch im besten Fall eine stabile Umsatzentwicklung. Positiv erwähnte der Experte aber den freien Mittelzufluss, der solide gewesen sei.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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