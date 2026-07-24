Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Anleger besorgt 24.07.2026 08:55:00

Aktien von Mercedes-Benz, Porsche und Co. sacken ab: VW-Quartalszahlen enttäuschen

Aktien von Mercedes-Benz, Porsche und Co. sacken ab: VW-Quartalszahlen enttäuschen

Ein schwaches zweites Quartal von Volkswagen beunruhigt am Freitag weiter die Anleger in der Autobranche.

Eine enttäuschende Profitabilität der Wolfsburger und eine gesenkte Umsatzprognose wirkten sich am stärksten auf die eigenen Aktien aus, die im Handel auf der Plattform Tradegate um 2,5 Prozent sanken.

Titel der Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW und der eigenen Sportwagentochter Porsche sanken auf Tradegate um bis zu 0,8 Prozent. Für die Anteile der (VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE bahnt sich dort ein Minus von 1,8 Prozent an.

Laut dem JPMorgan-Experten Jose Asumendi hat der VW-Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Im zweiten Quartal wurde noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem erwartet Konzernchef Oliver Blume für das Gesamtjahr nur noch im besten Fall eine stabile Umsatzentwicklung. Positiv erwähnte der Experte aber den freien Mittelzufluss, der solide gewesen sei.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktie gibt leicht nach: BMW kündigt Führungswechsel im Personalressort an

Bildquelle: tratong / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Nachrichten