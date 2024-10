Aktien von Mercedes und BMW uneins: Barclays passt Einschätzung für den Automobilsektor an

Die Aktien der deutschen Premium-Autobauer Mercedes-Benz und BMW tendieren am Donnerstag vorbörslich in unterschiedliche Richtungen.

Mit dem XETRA-Schlusskurs verglichen, geht es für die Papiere von Mercedes-Benz im Tradegate-Handel zeitweise um 0,8 Prozent nach unten und für jene von BMW um 0,6 Prozent nach oben. Barclays hatte seine Haltung zu den beiden Konzernen auf das neutrale Votum "Equal Weight" angeglichen.

Die Experten der britischen Bank sehen den Sektor in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse generell weniger skeptisch. Entsprechend wurde das Sektorvotum von "Negative" auf "Neutral" angehoben. Zwar kappen sie durch die Bank massiv ihre Schätzungen nach den jüngsten Gewinnwarnungen. Sie loben aber die in den meisten Fällen hohe Gesamtrendite für Aktionäre.

Abstufungen durch Barclays gibt es ansonsten noch für die Volkswagen-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE und die Opel-Mutter Stellantis. Diese beiden Aktien werden auf Tradegate zeitweise um bis zu ein Prozent tiefer gehandelt.

