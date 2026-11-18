Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Erholungswelle
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18.11.2026 15:44:00
Aktien von Micron, Marvell, AMD & Co. drehen ins Minus: Starke NVIDIA-Zahlen stoppen den Tech-Abverkauf nur kurz
Die NVIDIA-Aktien bewegten sich im vorbörslichen New Yorker Handel zuletzt mit 3,7 Prozent im Plus, nachdem sie am Vorabend in ersten Reaktionen sogar noch etwas mehr gewonnen hatten.
US-Techwerte dank NVIDIA-Zahlen im Aufwind
Im Schlepptau zogen die Kurse anderer KI-Werten wie Micron Technology, Marvell Technology, SanDisk oder AMD um bis zu vier Prozent an. Die Augen der Tech-Anleger richten sich als nächstes auf den Börsengang von Anthropic, der an diesem Donnerstag vorgesehen ist.
Im US-Haupthandel drehen die Werte dann jedoch ins Minus. NVIDIA notiert zeitweise 0,20 Prozent tiefer bei 155,15 US-Dollar. Micron, Marvell, SanDisk und AMD verlieren derweil bis zu drei Prozent.
Interimschefin Kress beruhigt die Gemüter nach Huang-Skandal
Bei der Vorlage von Quartalszahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, machte die NVIDIA-Interimschefin Colette Kress deutlich, dass das explosive Wachstum im KI-Boom auch ohne den zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang weitergehen wird. Außerdem erteilte sie dessen Bereitschaft zu einer Rückkehr eine Absage. Laut dem Barclays-Analysten Tom O'Malley wurden damit die beiden wichtigsten Fragen von Anlegern beantwortet.
"Nach einigen turbulenten Handelstagen können die Märkte heute Morgen aufatmen", kommentierte Deutsche-Bank-Experte Jim Reid die Geschäftszahlen von NVIDIA. Der Chipriese habe beim Gewinn und dem Umsatz die Erwartungen deutlich übertroffen und Zuversicht hinsichtlich der künftigen Nachfrage nach seinen Chips signalisiert. Inmitten der Führungskrise sprach Vivek Arya von der Bank of America von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Message nach dem Motto "Wir haben das im Griff!"
Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht einen "kleinen Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen", nachdem der amerikanische Chipindustrie-Sektorindex SOX im November bislang heftigen Schwankungen ausgesetzt war. Nach dem Triumph der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte die Angst vor einer schärferen Regulierung stark die Stimmung getrübt. Zeitweise davon erholt, war das Branchenbarometer in den vergangenen Tagen wieder abgerutscht.
Die Turbulenzen hatten zuletzt auch dafür gesorgt, dass NVIDIA im Rennen um das wertvollste Unternehmen zurückfiel. In Zeiten des KI-Booms waren sie lange Zeit führend, doch seit einiger Zeit ist der iPhone-Hersteller Apple wieder deutlich vorbeigezogen. Aktuell liefert sich die Aktie mit ihrer Bewertung von 3,75 Billionen US-Dollar ein knappes Rennen mit Microsoft um den zweiten Platz.
/tih/agmis
NEW YORK/FRANKFURT/SEOUL (dpa-AFX)
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