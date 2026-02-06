Morningstar Aktie

Morningstar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EADM / ISIN: US6177001095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Neue Funktionen 06.02.2026 07:34:39

Aktien von Morningstar, FactSet und Co. sacken ab: KI von Anthropic kann jetzt auch Finanzanalyse

Aktien von Morningstar, FactSet und Co. sacken ab: KI von Anthropic kann jetzt auch Finanzanalyse

Im Wettlauf der KI-Entwickler weitet der OpenAI-Rivale Anthropic die Fähigkeiten seiner Software Claude auf mehr Bereiche aus.

Mit der neuen Version Opus 4.6 soll Claude unter anderem auch Aufgaben der Finanzanalyse übernehmen können. Dafür werte Claude etwa Unternehmensdaten, Pflichtmitteilungen und Marktinformationen aus, wie Anthropic erläuterte.

Aktien von Finanzanalyse-Firmen verbuchten nach Vorstellung der neuen KI-Software zum Teil deutliche Kursverluste. So gaben Aktien von FactSet im Donnerstagshandel an der NYSE um 7,21 Prozent auf 209,18 US-Dollar nach, konnten sich nachbörslich aber wieder um 5,17 Prozent auf 220,00 US-Dollar erholen. Papiere von Thompson Reuters fielen daneben im regulären Handel an der NASDAQ um 5,61 Prozent auf 88,31 US-Dollar und zeigten sich nachbörslich um weitere 0,20 Prozent tiefer bei 88,13 US-Dollar. Morningstar-Aktien verloren am Donnerstag an der NASDAQ 6,24 Prozent auf 169,26 US-Dollar und setzten die Verluste nachbörslich mit einem Minus von 0,22 Prozent auf 168,88 US-Dollar fort.

Vergangene Woche hatte Anthropic mit einem Angebot für juristische Dienstleistungen bereits ein Kursrutsch bei Spezialisten für klassische Software in dem Bereich ausgelöst.

Aufspüren von Software-Schwachstellen

Claude Opus 4.6 ist laut Anthropic auch besser darin, Sicherheitslücken in Software zu finden. So habe die KI mehr als 500 bisher nicht bekannte schwerwiegende Schwachstellen in Sammlungen von Open-Source-Programmen entdeckt, hieß es. Anthropic hatte zuvor allerdings auch davor gewarnt, dass Online-Angreifer ebenfalls auf Künstliche Intelligenz für ihre Attacken setzen.

Der ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlichte unterdessen fast zur gleichen Zeit eine verbesserte Version seiner KI-Software zum Programmieren. GPT-5.3-Codex sei auch das erste Modell, das maßgeblich an seiner eigenen Entwicklung beteiligt gewesen sei, hieß es.

KI-Rivalität

OpenAI und Anthropic wetteifern darum, ihre Software mit Künstlicher Intelligenz in Unternehmen und Behörden unterzubringen. Aktuell setzt die Branche auf sogenannte KI-Agenten, die eigenständig mehrstufige Aufgaben erledigen können. Bisher veränderte KI vor allem das Programmieren von Software. Früher mussten Menschen den Software-Code weitgehend selbst schreiben. Inzwischen wird dieser zu großen Teilen von KI erstellt und von den Mitarbeitern geprüft.

/so/DP/zb

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Strategy-Aktie verliert: Bitcoin-HODLER legt durchwachsene Zahlen vor

Bildquelle: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Morningstar Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Morningstar Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Morningstar Inc. 144,00 -4,00% Morningstar Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich fester
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen