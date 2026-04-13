MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Gescheiterte Verhandlungen
|
13.04.2026 13:55:38
Aktien von MTU und Airbus unter Druck: Gescheiterte US-Iran-Gespräche belasten Branche
Als Ausrüster der Branche sinken die Titel des Triebwerkbauers MTU unter den größten Verlierern im schwächelnden deutschen Leitindex DAX zeitweise um 2,35 Prozent auf 320,00 Euro. Papiere des Flugzeugbauers Airbus fallen außerdem via XETRA relativ deutlich um 1,4 Prozent auf 167,04 Euro. Beide Aktien hatten in der Vorwoche zwischenzeitlich deutlich von einer Einigung auf eine Waffenruhe profitiert, liegen nun aber wieder unter dem Niveau vor der Einigung.
"Obwohl die vergangene Woche vereinbarte Waffenruhe weiterhin gilt, erscheint sie nun angesichts dieser Blockade brüchig", schrieb die Branchenanalystin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies. Sie sieht in den hohen Treibstoffpreisen und deren Auswirkungen auf die Flugzeug-Nachfrage weiterhin ein größeres Problem für die Unternehmen, die an der Herstellung ziviler Flugzeuge beteiligt sind. Vor allem gelte dies für den Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Analysten weisen immer wieder darauf hin, dass dieser gerade bei MTU lukrativ und von besonderer Relevanz ist.
/tih/la/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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