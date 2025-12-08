Warner Bros. Discovery Aktie
WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041
|Politische Spannung
|
08.12.2025 10:05:39
Aktien von Netflix und Warner Bros. uneins: Trump könnte Deal beeinflussen
Netflix will das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner Brothers in einem gut 82 Milliarden Dollar schweren Deal kaufen. Die Unternehmen zeigten sich überzeugt, dass die Transaktion einer Prüfung durch Wettbewerbshüter standhalten wird. Zugleich planen sie bis zu eineinhalb Jahre für den Abschluss der Übernahme ein und Netflix verpflichtete sich, Warner eine Vertragsstrafe von 5,8 Milliarden Dollar zu zahlen, falls sie an den Kartellwächtern scheitern sollte.
Rivale Paramount hat Nähe zu Trump
Unterlegener Bieter ist der Hollywood-Rivale Paramount, der erst vor wenigen Monaten von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Software-Milliardärs Larry Ellison übernommen wurde. Medienberichten zufolge ging Paramount angesichts der guten Beziehungen zum Weißen Haus zuvor davon aus, sich durchsetzen zu können.
Paramount wollte - anders als Netflix - den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery kaufen, zu dem auch Fernsehsender wie CNN gehören. Der Nachrichtensender, der oft kritisch über Trump berichtet, ist dem Präsidenten ein Dorn im Auge. In den USA wurde vielfach spekuliert, das Weiße Haus könne deshalb an einem Erfolg der Ellison-Familie interessiert sein. Beim Paramount-Sender CBS gab es nach dem Kauf Änderungen in der Nachrichtenredaktion.
Netflix-Manager bei Trump
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete zuvor, Netflix-Co-Chef Ted Sarandos habe Trump Mitte November besucht, um über die Übernahmepläne zu sprechen. Dabei seien sie sich einig gewesen, dass der Meistbietende gewinnen solle, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Trump sagte, Sarandos sei vergangene Woche bei ihm im Oval Office gewesen.
Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ legt die Netflix-Aktie zeitweise 0,95 Prozent zu auf 101,19 US-Dollar, während Warner-Papiere 2,22 Prozent auf 25,50 US-Dollar verlieren.
WASHINGTON (dpa-AFX)
WASHINGTON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Warner Bros. Discoverymehr Nachrichten
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)