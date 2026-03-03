NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Pressemeldung belastet
|
03.03.2026 11:04:02
Aktien von NVIDIA und AMD im Minus: Bericht über China-Exportlimits drückt auf Anlegerstimmung
• Markt reagiert mit Kursdruck auf NVIDIA & AMD
• Langjährige Exportkontrollen verschärfen Unsicherheit im KI-Chipmarkt
Die Vereinigten Staaten ziehen offenbar die Daumenschrauben für Hochleistungs-Chips nach China weiter an - und treffen damit sowohl NVIDIA als auch AMD an einem ihrer wichtigsten Märkte.
Neue Exportbeschränkungen für NVIDIA und AMD?
Wie aus einem Bloomberg-Bericht hervorgeht, plant die US-Regierung unter Präsident Donald Trump eine signifikante Verschärfung der Exportkontrollen für Künstliche-Intelligenz-Chips. Diese Entwicklung trifft vor allem die Branchengrößen NVIDIA und AMD, deren Geschäftsmodelle stark von der globalen Nachfrage nach Rechenleistung abhängen. Demnach erwägt das US-Handelsministerium eine strikte Deckelung der Liefermengen, um den technologischen Aufstieg Pekings im Bereich der KI systematisch zu bremsen.
Drastische Mengenbegrenzung für Hochleistungschips im Gespräch
Im Zentrum der neuen Überlegungen steht demnach eine mögliche Obergrenze für den Verkauf von spezialisierten KI-Beschleunigern. Konkret wird in Marktkreisen offenbar diskutiert, dass der Export von NVIDIA H200-Chips auf etwa 75.000 Einheiten pro Kunde begrenzt werden könnte. Diese Maßnahme würde über die bisherigen qualitativen Beschränkungen hinausgehen, bei denen lediglich die Rechenleistung der einzelnen Chips limitiert wurde. Durch eine zusätzliche Mengenbeschränkung soll Washington verhindern wollen, dass chinesische Unternehmen durch das massive Clustern schwächerer Chips die Rechenkapazitäten ihrer KI-Modelle dennoch in eine strategisch relevante Größenordnung skalieren.
So reagieren die Aktien von NVIDIA und AMD
Die Reaktion der Finanzmärkte auf diese Berichte ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktien von NVIDIA sacken im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 3,05 Prozent auf 176,83 US-Dollar ab, AMD-Titel verlieren daneben zwischenzeitlich 3,91 Prozent auf 190,91 US-Dollar. Investoren fürchten offenbar eine dauerhafte Beeinträchtigung des China-Geschäfts, denn China stellt für beide Unternehmen einen der wichtigsten Absatzmärkte dar, und die ständigen Anpassungen an neue regulatorische Hürden verursachen nicht nur logistischen Aufwand, sondern mindern auch die Planungssicherheit.
Langfristige Folgen für die globale KI-Landschaft
Während die US-Regierung in der Vergangenheit argumentiert hat, dass Schritte notwendig seien, um die militärische Nutzung von KI-Technologie durch China zu unterbinden, warnen Branchenexperten vor den unbeabsichtigten Nebenwirkungen. Eine zu strikte Abriegelung könnte den Druck auf China erhöhen, die eigene Halbleiterproduktion schneller als erwartet voranzutreiben und autarke Ökosysteme zu schaffen. Für NVIDIA und AMD bedeutet die aktuelle Lage einen schwierigen Balanceakt zwischen der Einhaltung strenger US-Gesetze und dem Erhalt ihrer Marktanteile im Fernosten. Sollten die im Bloomberg-Bericht erwähnten Pläne tatsächlich in geltendes Recht umgesetzt werden, stünde der Halbleiterbranche eine tiefgreifende Umstrukturierung ihrer globalen Lieferketten bevor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
02.03.26
|NVIDIA und AMD verschmäht: Darum investiert David Tepper jetzt in andere KI-Aktien (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.03.26
|Gewinne in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
02.03.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
02.03.26
|Neue Deals: Aktien von NVIDIA, Coherent und Lumentum legen zu - Ausbau der Zusammenarbeit mit Deloitte (finanzen.at)
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)