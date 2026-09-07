SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Erholungskurs
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07.09.2026 11:35:39
Aktien von OHB & Eutelsat profitieren von deutschem Raketenstart
Für bessere Stimmung in der Branche sorgte der Erfolg des deutschen Raumfahrtunternehmens Isar Aerospace am Wochenende. Ihre Spectrum-Rakete schaffte es beim zweiten Testflug, fünf Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Die Spectrum-Raketen drei bis sieben sind nach Worten von Isar-Aerospace-Chef Daniel Metzler bereits im Bau. "Europa kann schnell sein und liefern."
Die Aktien von OHB sind seit Mitte August im Nebenwerteindex SDAX. Die Bremer sind primär im Bau von Satellitensystemen aktiv. Über ihre Tochter Rocket Factory Augsburg sind sie allerdings auch bei der Entwicklung von Raketen im Boot. Die französische Eutelsat hat ihren Fokus derweil auf Satelliten-Konnektivität.
OHB waren im Zuge der Euphorie durch den US-Börsengang von SpaceX, des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk, im Mai bis auf 685 Euro nach oben geschossen. In der Vorwoche kosteten sie nur noch 175 Euro. Auch der Kurs von SpaceX halbierte sich nach der Erstnotiz im Juni.
Bei OHB sehen die Analysten allerdings immensen Erholungsspielraum. Ihre Kursziele reichen bis zu den 360 Euro von Rothschild & Co Redburn.
/ag/la/jha/
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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
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