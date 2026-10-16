Aktien von OHB, Thales & Co.: Europa will ohne SpaceX ins All - diese Aktien könnten davon profitieren

Erstmals hat eine Rakete vom europäischen Festland aus den Orbit erreicht, doch die größten Gewinner des neuen Raumfahrtschubs sitzen womöglich gar nicht auf der Startrampe.

Europa hat im September zwei eigene Raketenstarts erfolgreich absolviert

Morningstar sieht Thales und Leonardo als klarste Profiteure im Rüstungssektor

OHB und Avio gelten als reine Raumfahrtwerte mit klarem Europabezug

Gleich zwei erfolgreiche Raketenstarts im September untermauern Europas Anspruch auf einen eigenen Weg ins All und rücken an der Börse jene Unternehmen in den Fokus, die an dieser Unabhängigkeit mitverdienen. Am 5. September erreichte der Münchner Raketenbauer Isar Aerospace mit seiner Rakete Spectrum vom norwegischen Andøya aus den Orbit, nach Angaben der ESA der erste Start in eine Umlaufbahn vom europäischen Festland. Zehn Tage später brachte Avio eine Vega-C mit zwei Erdbeobachtungssatelliten ins All. Für einen Kontinent, der seine Satelliten bislang häufig mit US-Anbietern wie SpaceX ins All brachte, ist das mehr als ein technischer Erfolg.

Thales und Leonardo verdienen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Die größten Chancen liegen allerdings nicht allein bei den Raketenbauern. Loredana Muharremi, Aktienanalystin bei Morningstar, verweist in einem Artikel darauf, dass wachsende Satellitenkonstellationen die Nachfrage quer durch die Branche antreiben: von Sensornutzlasten über Bodeninfrastruktur und sichere Kommunikation bis zur Datenverarbeitung und Überwachung des Weltraums. Unter den großen europäischen Rüstungskonzernen, die Morningstar abdeckt, sieht sie Thales und Leonardo als die klarsten Profiteure.

Wie eng beide mit dem Thema verwoben sind, zeigte der Vega-C-Start vom 15. September. Thales Alenia Space, das Gemeinschaftsunternehmen der beiden Konzerne, war Hauptauftragnehmer für beide Satelliten an Bord, Sentinel-3C aus dem Copernicus-Programm der EU und FLEX der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Über die gemeinsame Beteiligung an Telespazio verdienen Thales und Leonardo zudem an Satellitenbetrieb und nachgelagerten Diensten. Die Gewinner dürften nach Einschätzung von Muharremi jene Unternehmen sein, die Technologien und Dienste liefern, auf die Satelliten im Orbit angewiesen sind. Bei Thales und Leonardo zählt sie dazu Fähigkeiten für Wartung im Orbit, Robotik und Weltrauminfrastruktur.

Rheinmetall-Aktie bietet gezielten Zugang zur Aufklärung aus dem All

Einen gezielteren Zugang zum Thema bietet laut Muharremi Rheinmetall. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern arbeitet mit dem finnischen Satellitenhersteller ICEYE zusammen, der sich in Privatbesitz befindet und auf radargestützte Aufklärung spezialisiert ist. Rheinmetall konzentriert sich dabei auf weltraumgestützte militärische Aufklärungssysteme. Rückenwind liefert die Nachfrage: Das Marktforschungshaus Novaspace erwartet laut Morningstar, dass sich die Zahl der Starts militärischer Aufklärungssatelliten im kommenden Jahrzehnt vervierfacht.

ICEYE baut seine Industriepartnerschaften zugleich weiter aus. Am 2. Oktober kündigten Nokia und ICEYE an, gemeinsam sichere europäische Kommunikationssysteme im Orbit für Verteidigung und Sicherheit aufzubauen.

OHB und Avio als reine Raumfahrtwerte

Direkter mit der europäischen Raumfahrt verbunden sind die Spezialisten. Die Privatbank Berenberg hat im September die Analyse des Sektors aufgenommen und folgt damit US-Häusern wie Morgan Stanley und Goldman Sachs. Berenberg schätzt laut Morningstar, dass sich die weltweite Raumfahrtwirtschaft von rund 500 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf mehr als eine Billion US-Dollar bis 2030 verdoppelt. Bislang liegt der Großteil der börsennotierten Anlagemöglichkeiten allerdings in den USA. Aus Europa schafften es nur zwei Namen in die erste Coverage: Avio, an dem Leonardo beteiligt ist, und der Bremer Satellitenbauer OHB. Daneben stehen die US-Werte AST SpaceMobile, HawkEye 360, Planet Labs und Rocket Lab.

Michael Filatov, Analyst bei Berenberg, zählt OHB und Avio zu den größten börsennotierten Unternehmen, über die Anleger gezielt auf den Raumfahrtsektor des Kontinents setzen können. Beide hätten eine sehr klare und direkte Verbindung zur wachsenden Nachfrage nach souveränen Raumfahrtfähigkeiten. Für Investoren, die nicht in US-Aktien anlegen können oder den Schwerpunkt auf europäische Budgets legen wollen, seien die beiden Werte eine naheliegende Wahl gewesen. Operativ stützt OHB diese Sicht bislang: Im ersten Halbjahr 2026 stieg die Gesamtleistung um 11 Prozent auf knapp 628 Millionen Euro, die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern am 6. August.

Für Anleger ergeben sich daraus unterschiedliche Wege, sich dem Thema zu nähern. Bei Thales, Leonardo und Rheinmetall ist die Raumfahrt ein Baustein neben dem klassischen Rüstungsgeschäft, ihr Gewicht im Konzern ist entsprechend begrenzt, dafür verteilt sich das Risiko auf mehrere Standbeine. OHB und Avio hängen dagegen weitgehend an der Raumfahrt und reagieren damit direkter auf Aufträge, Starts und politische Entscheidungen. Wer breiter streuen möchte, findet in Beteiligungsgesellschaften wie dem Seraphim Space Investment Trust zudem Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen wie ICEYE. Gerade bei den kleineren Spezialwerten kann es sinnvoll sein, die Positionsgröße bewusst zu begrenzen und eine engere Stoppmarke im Blick zu behalten.

Wo die Risiken liegen

Bei aller Dynamik bleibt der Abstand zu den zudem USA groß. Die Deutsche Bank sieht Europa laut Morningstar bei den Raumfahrtfähigkeiten weiter im Rückstand, auch wenn staatliche Investitionen ein glaubwürdigeres Ökosystem entstehen lassen. Damit hängt die Investmentthese stark an öffentlichen Budgets und Aufträgen. Verschieben Regierungen ihre Prioritäten oder verzögern sich Programme, trifft das die Spezialisten unmittelbar. Hinzu kommt das technische Risiko: Isar Aerospace erreichte den Orbit erst im zweiten Anlauf, und einzelne Fehlstarts oder Verzögerungen können bei kleineren Werten wie Avio und OHB deutlich stärker auf den Kurs durchschlagen als bei breit aufgestellten Rüstungskonzernen.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

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