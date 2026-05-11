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Großaktionäre unter sich 11.05.2026 16:21:00

Aktien von Prosus und Delivery Hero: Prosus verkauft Aktienpaket über Marktpreis

Aktien von Prosus und Delivery Hero: Prosus verkauft Aktienpaket über Marktpreis

Prosus verkauft weitere Delivery-Hero-Aktien an Aspex und reduziert seine Beteiligung auf 16,8 Prozent. Der Deal steht im Zusammenhang mit EU-Auflagen zur Just-Eat-Übernahme.

Delivery-Hero-Großaktionär Prosus hat seinen Anteil am Berliner Lieferkonzern um weitere 5 Prozent reduziert und diesen nun an den zweitgrößten Aktionär, Aspex Management, verkauft.

Wie Prosus mitteilte, wurden die Aktien zu 22 Euro je Aktie verkauft, also über dem Schlusskurs von Freitag von 19,99 Euro. Verkauft wurden laut Mitteilung rund 15,2 Millionen Aktien. Der Bruttoerlös belief sich auf 335 Millionen Euro.

Damit senkt Prosus seinen Anteil rechnerisch auf rund 16,8 Prozent von zuvor 21,8. Prosus dürfte damit aber auch nach der Transaktion der größte Einzelaktionär bei Delivery Hero bleiben.

Aspex Management dürfte seinen Anteil auf 14,2 Prozent erhöhen und damit die Nummer Zwei bleiben. Aspex mit Sitz in Hongkong hielt vor der Transaktion nach jüngsten Angaben 9,2 Prozent an Delivery Hero.

Prosus hatte sich vergangenes Jahr verpflichtet, seinen Anteil an Delivery Hero zu senken, um von der EU die Zustimmung für den Erwerb von Just Eat Takeaway.com zu erhalten. Prosus hat vergangenes Jahr für rund 4,8 Milliarden US-Dollar Just Eat Takeaway.com erworben, einen Konkurrenten von Delivery Hero und Uber. Die Kartellbehörden der Europäischen Union genehmigten die Transaktion nur unter der Bedingung, dass Prosus den Großteil seiner Beteiligung von mehr als 26 Prozent an Delivery Hero innerhalb von 12 Monaten veräußere.

Mitte April hatte Prosus 4,5 Prozent an Uber verkauft, der US-Technologiekonzern hält nun 7,24 Prozent an Delivery Hero.

Über einen Verkauf an Aspex war bereits seit mehreren Monaten spekuliert worden. Der Investor hat sich mehrfach kritisch zur Kursentwicklung und Management von Delivery Hero geäußert.

In Amsterdam verliert die Prosus-Aktie zeitweise 0,09 Prozent auf 40,98 Euro, während Delivery-Hero-Papiere auf XETRA um 13,11 Prozent auf 22,61 Euro anziehen.

DJG/uxd/cbr

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Bildquelle: Prosus,Delivery Hero

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