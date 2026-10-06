QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Mögliche Übernahme
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06.10.2026 10:14:00
Aktien von QIAGEN, Merck, Option Care Health & Co.: Diagnostik- und Laborsektor gefragt
Ein Händler verwies auf einen Bericht der "Financial Times", dem zufolge die beiden Investoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice das US-Unternehmen Option Care Health übernehmen wollen. Die Aktien des Anbieters von Infusionstherapien für eine große Bandbreite von Erkrankungen schnellen US-vorbörslich um rund 23 Prozent auf 28,68 US-Dollar nach oben.
Auch unter den kleineren Titeln am deutschen Markt waren Aktien aus der Branche gesucht. So verteuerten sich EVOTEC um 4,3 Prozent und SCHOTT Pharma um 3 Prozent.
Insgesamt steht die Biotech-Branche im Zuge des KI-Booms schon eine Weile stärker im Fokus. Anleger hoffen, dass sich mit KI-Hilfe die Entwicklung von Medikamentenkandidaten beschleunigt, was auch zu einem höheren Bedarf an Ausrüstung und Technik für Forschung, Entwicklung und Tests führen würde.
/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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