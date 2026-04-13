Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Hauterkrankung
|
13.04.2026 17:01:02
Aktien von Regeneron und Sanofi schwächer: Dupixent erhält weitere Zulassung in der EU
Regeneron und Sanofi teilten am Montag mit, dass die Zulassung der Europäischen Kommission Dupixent für Kinder im Alter von 2 bis 11 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer CSU umfasst, die unzureichend auf Histamin-1-Antihistaminika ansprechen und die noch keine Anti-Immunglobulin-E-Therapie gegen CSU erhalten haben.
Regeneron und Sanofi hatten im vergangenen Jahr für Dupixent die EU-Zulassung gegen CSU für Patienten ab 12 Jahren erhalten.
Dupixent ist vom US-Biotechnologieunternehmen Regeneron entwickelt worden. Vertrieben wird es in den USA gemeinsam mit dem französischen Unternehmen Sanofi, international vermarktet Sanofi das Medikament allein. 2025 belief sich der weltweite Nettoumsatz von Dupixent auf rund 18,5 Milliarden US-Dollar.An der Euronext Paris verliert die Sanofi-Aktie zeitweise 1,00 Prozent auf 79,22 Euro. Die Papiere von Regeneron fallen an der NASDAQ zeitweise 0,16 Prozent auf 747,69 Dollar.
DOW JONES
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