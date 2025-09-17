HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Im Aufwind
|
17.09.2025 11:29:39
Aktien von Rheinmeatll, HENSOLDT und RENK ziehen an: Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder gefragt
Gegen Mittag zählte Rheinmetall via XETRA ohne neue Nachrichten mit einem Kursanstieg um zeitweise 1,2 Prozent auf 1.923,50 Euro zu den größten Gewinnern im DAX. Die Aktien bauten damit ihr Jahresplus auf 213 Prozent aus, womit sie im deutschen Leitindex weiter klar vorn liegen. Neue Rekordkurse scheinen nur eine Frage der Zeit zu sein.
Zu Wochenbeginn hatte der Konzern mit der Übernahme der Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen Schlagzeilen gemacht. Die Branchenkollegen HENSOLDT und RENK aus dem MDAX gewinnen am Mittwoch stellenweise 1,01 Prozent auf 95,25 Euro beziehungsweise 0,5 Prozent auf 70,95 Euro. Deren Aktienkurse haben damit seit Jahresbeginn um 176 und 286 Prozent zugelegt.
/gl/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Postmodern Studio / Shutterstock.com
