WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

Im Aufwind 17.09.2025 11:29:39

Aktien von Rheinmeatll, HENSOLDT und RENK ziehen an: Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder gefragt

Aktien von Rheinmeatll, HENSOLDT und RENK ziehen an: Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder gefragt

Rüstungstitel in Deutschland sind am Mittwoch bei den Anlegern wieder gefragt. Der Kursrücksetzer vom Vortag ist damit nur eine Atempause für den 2025 stark gelaufenen Sektor.

Gegen Mittag zählte Rheinmetall via XETRA ohne neue Nachrichten mit einem Kursanstieg um zeitweise 1,2 Prozent auf 1.923,50 Euro zu den größten Gewinnern im DAX. Die Aktien bauten damit ihr Jahresplus auf 213 Prozent aus, womit sie im deutschen Leitindex weiter klar vorn liegen. Neue Rekordkurse scheinen nur eine Frage der Zeit zu sein.

Zu Wochenbeginn hatte der Konzern mit der Übernahme der Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen Schlagzeilen gemacht. Die Branchenkollegen HENSOLDT und RENK aus dem MDAX gewinnen am Mittwoch stellenweise 1,01 Prozent auf 95,25 Euro beziehungsweise 0,5 Prozent auf 70,95 Euro. Deren Aktienkurse haben damit seit Jahresbeginn um 176 und 286 Prozent zugelegt.

/gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

