Kongsberg Gruppen ASA Aktie
WKN: 888818 / ISIN: NO0003043309
|Positive Analyse
|
26.03.2026 17:55:03
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKM tiefrot - Anleger fokussieren sich wohl auf Luftverteidigung
Dabei gibt Benjamin Heelan von der Bank of America für HENSOLDT eine Kaufempfehlung aus. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb er.
Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er neben BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg auch den Radarspezialisten HENSOLDT. Die Taukirchener erzielten 65 bis 70 Prozent ihrer Umsätze im Bereich Luftverteidigung.
Mit seinem Kursziel von 88,50 Euro signalisiert Heelan für HENSOLDT-Papiere Erholungspotenzial von gut 20 Prozent. Am Donnerstag ging es via XETRA jedoch letztlich 5,57 Prozent auf 69,50 Euro nach unten. RENK und Rheinmetall lagen 8,48 Prozent tiefer bei 47,92 Euro und 3,4 Prozent im Minus bei 1.436,00 Euro. TKMS fielen um 3,72 Prozent auf 77,75 Euro. Heelan sieht zunächst einen klaren Anlegerfokus auf das Thema Luftverteidigung.
/ag/zb
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: HENSOLDT
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