Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Neuer Börsengang im Rüstungssektor

• Chancen durch Grönland-Streit für Rüstungsaktien• Europa rüstet massiv auf• Neuer europäischer Konkurrent: CSG plant Börsengang

Die aktuelle geopolitische Lage rund um Grönland wirkt wie ein zusätzlicher Wachstumsimpuls für deutsche Rüstungsaktien. Insbesondere Unternehmen wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS könnten von neuen NATO- und EU-Missionen im hohen Norden profitieren. Die Eskalation in der Arktis verdeutlicht einmal mehr, wie stark Rüstungsaktien von politischen Entscheidungen und sicherheitspolitischen Entwicklungen abhängig sind.

Grönland-Krise treibt europäische Aufrüstung

Die aggressive Rhetorik von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen "Erwerb" oder militärischen Zugriff auf Grönland hat in Europa einen sicherheitspolitischen Schock ausgelöst. Dänemark und NATO-Partner reagieren mit Übungen wie "Operation Arctic Endurance", bei der zusätzliche Truppen - darunter 200 dänische und 13 Deutsche Soldaten und Einheiten aus Frankreich, Schweden, Norwegen, Finnland, Großbritannien sowie den Niederlanden - in Grönland landeten, um Abschreckung zu demonstrieren. Parallel werden Missionen wie "Arctic Sentry" diskutiert, um Küsten und Infrastruktur dauerhaft zu schützen, wobei Prioritäten nun Seeraumüberwachung, Logistik und Arktis-Fähigkeiten gegen russische sowie chinesische Bedrohungen lauten.

Neuer europäischer Rüstungskonzern: Czechoslovak Group (CSG) plant IPO

Neben den etablierten deutschen Playern zieht auch Czechoslovak Group (CSG) als neuer europäischer Rüstungskonzern Aufmerksamkeit auf sich. Das tschechische Unternehmen plant einen Börsengang an der EURONEXT in Amsterdam und gilt laut Business Insider als Europas zweitgrößter Produzent von Mittel- und Großkaliber-Munition, mit einem bestätigten Auftragsbestand von rund 14 Milliarden Euro. "Die Gruppe wird von einem sich beschleunigenden Trend zu weltweit steigenden Verteidigungsausgaben profitieren", betonte CSG-Chef Michal Strnad gemäß Business Insider in einer Mitteilung.

Der Börsengang soll rund 750 Millionen Euro einbringen und zählt zu den größten Rüstungs-IPOs der letzten Jahre, heißt es. CSG hat seinen Umsatz in den ersten drei Quartalen 2025 auf 4,49 Milliarden Euro gesteigert, ein Wachstum von 82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und geht davon aus, dass der Kernmarkt in Europa und Großbritannien zwischen 2025 und 2030 um mehr als 10 Prozent pro Jahr wächst.

Das Unternehmen ist auch ein Schlüssellieferant für die Ukraine im aktuellen Konflikt und erweitert seine Präsenz in Deutschland durch Übernahmen, etwa des Industrieparks Walsrode und Beteiligungen an der Alzchem Group AG.

CSG positioniert sich damit als ernstzunehmender Konkurrent der etablierten europäischen Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS - nicht nur in der Munition, sondern zunehmend auch bei Landfahrzeugen und Marinesystemen.

Chancen für Anleger trotz Volatilität?

Europa rüstet massiv auf, und Unternehmen wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS stehen im Zentrum eines mehrjährigen Aufrüstungs- und Modernisierungszyklus. Damit steigen die Wachstumschancen, gleichzeitig erhöht sich aber auch die Abhängigkeit von politischen Entscheidungen. Abzuwarten bleibt zudem, wie die Aktienkurse auf zunehmende Konkurrenz reagieren werden.

Am Dienstag sind rote Vorzeichen zu sehen: Die Rheinmetall-Aktie verliert via XETRA zeitweise 2,42 Prozent auf 1.873,50 Euro, während RENK-Titel 3,32 Prozent auf 59,93 Euro abgeben. HENSOLDT-Papiere fallen derweil um 2,93 Prozent auf 89,55 Euro und TKMS verbilligen sich um 4,69 Prozent auf 94,55 Euro.

Redaktion finanzen.at