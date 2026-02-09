TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Positive Analyse 09.02.2026 08:54:38

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT weiterhin gefragt - Warburg empfiehlt RENK

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT weiterhin gefragt - Warburg empfiehlt RENK

Nach einer im Januar eingeleiteten Phase der Gewinnmitnahmen dürften die Aktien deutscher Rüstungskonzerne am Montag an ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung anknüpfen.

Die Titel von Rheinmetall zogen am Morgen auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss um zwei Prozent an und jene von RENK notierten 3,4 Prozent höher nach einer Kaufempfehlung durch Warburg Research. HENSOLDT lagen mit 1,7 Prozent im Plus.

Trotz der laufenden Gespräche über einen Waffenstillstand in der Ukraine werden Experten nicht müde zu betonen, dass Rücksetzer bei Rüstungswerten neue Kaufchancen eröffnen, da sie weiter von erhöhtem Verteidigungsbedarf profitieren sollten. Dies unterstrich am Montag Warburg-Experte Christian Cohrs, der Renk frisch zum Kauf empfahl.

Cohrs zufolge ist die Anlagestory bei Renk intakt und die operative Entwicklung langfristig gut berechenbar. Anlegern biete sich daher eine günstige Einstiegschance bei einer Aktie, die sich von ihrem Rekordhoch um 40 Prozent entfernt hat. Renk sollte seiner Ansicht nach vom sich abzeichnenden Superzyklus im Verteidigungsbereich profitieren. Er hob das Kursziel von 57 auf 63 Euro an. Damit sieht er im Vergleich zum Freitagsschlusskurs von 54,39 Euro noch reichlich Luft nach oben.

Laut dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, würde sich die Sicherheitslage an der Nato-Ostflanke mit einem Waffenstillstand wohl sogar noch zum Negativen verändern. "Dann kann Putin seine Aufrüstung in aller Ruhe fortsetzen, und die Bedrohungslage verschärft sich für die Nato-Länder an der Ostflanke", sagte dieser dem "Tagesspiegel".

/tih/mis/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dänemark vergibt umfangreichen Auftrag an Rheinmetall

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

mehr Nachrichten

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

mehr Analysen
29.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TKMS thyssenkrupp Marine Systems 93,20 2,14% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen