Aktien von Rheinmetall, RENK, TKMS und HENSOLDT uneinheitlich: Trump nennt Samstag als Tag für nächstes Ukraine-Treffen

US-Präsident Donald Trump hat als Termin für ein mögliches Treffen in Europa zur Befriedung des Ukraine-Kriegs den Samstag genannt.

"Am Samstag findet ein Treffen statt, wir werden sehen, ob wir daran teilnehmen oder nicht", sagte Trump im Weißen Haus - ohne zu erwähnen, mit wem die Gespräche geführt würden. Er betonte, Vertreter der USA würden an einem solchen dann Treffen teilnehmen, "wenn wir glauben, dass es gute Chancen gibt". Ansonsten wolle man keine Zeit verschwenden.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuletzt erklärt, es sei möglich, dass es nach Gesprächen am Wochenende zu Beginn der nächsten Woche ein Treffen in Berlin geben werde. Ob die US-Regierung daran teilnehme oder nicht, sei noch offen.

Trump: USA zu Sicherheitsgarantien bereit

Trump bekräftigte, dass die USA zu Sicherheitsgarantien bereit seien - darunter werden im Kontext des Ukraine-Kriegs Vorkehrungen verstanden, die das Land vor weiteren Aggressionen Russlands nach einem Friedensschluss schützen sollen und auch von den Europäern gefordert werden. "Wir würden bei der Sicherheit helfen, weil es meiner Meinung nach ein notwendiger Faktor ist", sagte Trump. Nähere Details nannte er auch hierzu nicht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erklärt, er und sein Team führten Gespräche über Sicherheitsgarantien mit der US-Seite. "Sicherheitsgarantien gehören zu den wichtigsten Elementen für alle weiteren Schritte", wurde Selenskyj in einer Mitteilung zitiert. Es müsse konkrete Antworten darauf geben, was die Partner machen würden, falls Russland die Ukraine erneut angreifen sollte. Daran werde weiter gearbeitet.

Die Aktien der Rüstungskonzerne reagieren am Freitag im XETRA-Handel uneinheitlich: Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich zeitweise 1,59 Prozent fester bei 1.628,00 Euro, während Papiere von RENK 1,53 Prozent auf 54,75 Euro verlieren und HENSOLDT-Aktien sich zeitweise um 0,77 Prozent stärker bei 71,85 Euro zeigen. Daneben fallen TKMS-Papiere via XETRA zeitweise um 0,42 Prozent auf 70,70 Euro.

/tm/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

