Agenturmeldung 09.12.2025 08:09:42

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Militärische Beschaffungen - 29 Aufträge für Bundeswehr stehen bevor

Der Deutsche Bundestag wird einem Bericht von Bloomberg zufolge in der nächsten Woche 29 Beschaffungsaufträge für militärische Güter im Rekordwert von 52 Milliarden Euro genehmigen.

Wie die Agentur unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, umfassen die Aufträge eine breite Palette von Material und Dienstleistungen, darunter 22 Milliarden Euro für militärische Grundausrüstung und Bekleidung, 4,2 Milliarden Euro für Puma-Schützenpanzer, 3 Milliarden Euro für Arrow-3-Luftabwehrraketen und Abschussvorrichtungen sowie 1,6 Milliarden Euro für Überwachungssatelliten. Dies sei Teil der Bemühungen, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas auszubauen.

Gespannt warten Anleger darauf, wie die Aktien der Rüstungskonzerne Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf die jüngsten Entwicklungen reagieren werden.

DOW JONES-

Bildquelle: Rheinmetall,Postmodern Studio / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com
