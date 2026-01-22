TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|Streit um Grönland
|
22.01.2026 17:55:38
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Rüstungstitel fallen nach Trumps Kehrtwende
Aktien aus dem Rüstungssektor hatten bis Montag noch davon profitiert, dass US-Präsident Trump im Streit um Grönland zunächst auch militärische Mittel nicht ausgeschlossen hatte. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kam es am Vortag aber zu einem überraschenden Kurswechsel. Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatten sich auf einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung verständigt.
Die ING Bank schrieb, die Entwicklungen trügen in puncto geopolitische Risiken zu einer Deeskalation bei. "Obwohl noch unklar ist, welche Zugeständnisse die USA genau erhalten werden, scheinen diese im Vergleich zu Trumps jüngsten Forderungen nach vollständiger und totaler Kontrolle über Grönland deutlich reduziert worden zu sein", schrieb der Marktbeobachter Jim Reid von der Deutschen Bank.
Die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs gehen derweil an gleich zwei Orten in die nächste Runde. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos will sich Trump am Donnerstag mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj treffen. Aus Kiew gab es aber zunächst keine Bestätigung für eine Anreise Selenskyjs. Darüber hinaus wird in Moskau der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach mehreren Gesprächen zwischen Amerikanern, Europäern und Ukrainern erneut bei Kremlchef Wladimir Putin erwartet.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
23.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
21.01.26
|EQS-HV: TKMS AG & Co. KGaA: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.02.2026 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
19.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.01.26
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)