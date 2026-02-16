TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sicherheitskonferenz 16.02.2026 17:51:23

Aktien von Rheinmetall, TKMS, HENSOLDT im Fokus: Mögliche Ukraine-Übergangslösung - HENSOLDT verkündet Partnerschaft

Aktien von Rheinmetall, TKMS, HENSOLDT im Fokus: Mögliche Ukraine-Übergangslösung - HENSOLDT verkündet Partnerschaft

Moskau bringt eine internationale Übergangsverwaltung für die Ukraine ins Spiel. HENSOLDT verkündet unterdessen eine neue Partnerschaft.

• USA stehen zu Europa
• Russland kratzt erneut an Legitimität der Ukraine
• Rüstungsaktien im Fokus

Der Krieg in der Ukraine und die Verlässlichkeit der USA innerhalb der NATO waren die wesentlichen Punkte der Münchner Sicherheitskonferenz. So nutzte Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj die Gelegenheit, um vor den versammelten Staats- und Regierungschefs um Aufmerksamkeit für sein Land zu ringen. US-Außenminister Marco Rubio beteuerte derweil, dass die USA weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung Europas spielen werden. "Unser Schicksal wird immer mit dem Ihren verflochten sein", sagte er und wurde dafür mit stehenden Ovationen belohnt.

Allerdings forderte Rubio in diesem Zusammenhang, dass sowohl die Europäer als auch die NATO dafür mehr Lasten übernehmen müssten. "Wir wollen Verbündete, die sich selbst verteidigen können, damit kein Gegner jemals in Versuchung geführt wird, unsere kollektive Stärke zu testen", so der ranghöchste US-Vertreter auf der Konferenz.

Internationale Übergangsverwaltung für die Ukraine?

Russland brachte derweil am Wochenende wieder eine internationale Übergangsverwaltung für die Ukraine unter Ägide der Vereinten Nationen ins Spiel. Russland sei bereit, mit den USA, Europa und anderen Ländern über eine externe Verwaltung zu sprechen, sagte Vizeaußenminister Michail Galusin laut einem ntv-Bericht gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Tass in Moskau.

"Ein solcher Schritt würde es ermöglichen, demokratische Wahlen in der Ukraine abzuhalten und eine handlungsfähige Regierung an die Macht zu bringen", wird Galusin zitiert. Mit dieser Führung könnten dann ein Friedensvertrag sowie eine künftige Zusammenarbeit ausgehandelt werden.

Bei diesem Vorschlag, der über die Köpfe der Ukrainer hinweg gemacht wurde, handelt es sich um einen weiteren Versuch Russlands, die Ukraine als nicht handlungsfähigen Staat und die Führung von Präsident Wolodymyr Selenskyj als nicht legitim darzustellen.

HENSOLDT arbeitet mit Partner an Cloud-Angeboten für die Verteidigung

Der Sensorspezialist HENSOLDT arbeitet mit einem Partner an Cloud-fähigen Angeboten für den Verteidigungssektor. Wie der Konzern mitteilte, hat er eine strategische Partnerschaft mit Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, geschlossen. Ziel sei es, vollständig integrierte, souveräne und Cloud-fähige Lösungen für Deutschland und verbündete Nationen bereitzustellen. Dieses Jahr sollen Vorarbeiten in konkrete Prototypen und gemeinsame Angebote überführt werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt. "Die Partnerschaft mit Schwarz Digits verbindet führende Verteidigungselektronik mit souveräner digitaler Infrastruktur", sagte HENSOLDT-CEO Oliver Dörre.

Rüstungsaktien im Blick

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HENSOLDT vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der Korrektur der Aktie und der Markterwartungen auf ein realistisches Niveau sieht Analyst Christian Cohrs die Papiere des Radarspezialisten positiver. Für 2025 erwartet er ein "solides Jahresendergebnis in beiden Geschäftsbereichen und eine starke Auftragsdynamik", wie er am Montag in seinem Bilanzausblick schrieb. Er sieht das vergangene Jahr primär als Vorbereitung auf den erwarteten Boom im Verteidigungssektor.

Letztlich kletterte die Aktie von HENSOLDT im XETRA-Handel daraufhin 0,50 Prozent auf 81,20 Euro. Daneben verzeichnete der Anteilsschein von Rheinmetall ein Plus von 0,68 Prozent auf 1.620,00 Euro. Für RENK ging es um 2,61 Prozent auf 59,04 Euro nach oben, während TKMS-Aktien um 5,95 Prozent auf 98,80 Euro stiegen.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie mit Rückenwind: RBC schraubt Kursziel nach oben, Cashflow überzeugt
Deutsche Börse-Aktie verliert: Euronext-Chef offen für strategische Partnerschaft
RENK-Aktie: Neue Investitionen in Michigan stärken das US-Geschäft

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

mehr Nachrichten

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

mehr Analysen
12.02.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TKMS thyssenkrupp Marine Systems 98,20 5,88% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen