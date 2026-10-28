SSAB Svenskt Stal AB Aktie

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Stahlbranche schwach 28.10.2026 12:30:00

Aktien von Salzgitter & Co. im Minus: SSAB-Preise sorgen für Ernüchterung in der Stahlbranche

Aktien von Salzgitter & Co. im Minus: SSAB-Preise sorgen für Ernüchterung in der Stahlbranche

Die Aktien der europäischen Stahlbranche sind am Mittwoch sukzessive unter Druck geraten.

Händler verwiesen zur Begründung auf schwache Aussagen der schwedischen SSAB zum Schlussquartal auf den amerikanischen Absatzmärkten. Die SSAB-Aktien sackten an der Stockholmer Börse um knapp 6 Prozent ab.

Die Aussagen der Schweden zur Preisentwicklung im vierten Quartal in Amerika seien enttäuschend, schrieb Cole Hathorn von der US-Investmentbank Jefferies in einer ersten Reaktion. Er habe mit mehr gerechnet. Die Frage sei nun, ob sich Vertragsabschlüsse verzögerten und sich möglicherweise im kommenden Geschäftsjahr positiv bemerkbar machten.

Dem Unternehmen zufolge dürften die Rohstoffpreise in allen drei Konzernsegmenten im vierten Quartal höher sein als im dritten Jahresviertel. Auf den amerikanischen Märkten dürften die Auslieferungen stagnieren bei etwas höheren realisierten Preisen.

Am deutschen Markt büßten die Aktien von Salzgitter 6,6 Prozent ein, jene von thyssenkrupp verloren bereinigt um eine Konzernabspaltung fast 7 Prozent. ArcelorMittal gaben um 2,3 Prozent nach und in Wien fielen voestalpine um 3,5 Prozent.

/bek/ajx/jha/

FRANKFURT/PARIS/STOCKHOLM (dpa-AFX)

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Weitere Links:

thyssenkrupp-Aktie dennoch im Minus: Jefferies erhöht Kursziel - Einstufung `Buy`

Bildquelle: voestalpine AG

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