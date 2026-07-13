Aktien von Samsung, SK hynix und Micron: Diese drei Risiken belasten die Chipriesen

Der Chipsektor hat in den letzten Monaten im Zuge der KI-Revolution eine beeindruckende Rally erlebt. Diese Risiken kommen nun auf die Speicher-Riesen Samsung, SK hynix und Micron zu.

• Samsung, SK hynix und Micron mit beeindruckender Rally in 2026• Starke Nachfrage steht knappem Chip-Angebot gegenüber• Verschiedene Risiken voraus

Die Chip-Riesen Samsung, SK hynix und Micron Technology haben in diesem Jahr bereits eine beeindruckende Rally an den Tag gelegt. So liegt die Samsung-Aktie seit Jahresbeginn 137,70 Prozent im Plus und notierte zuletzt bei 285.500 Won. Für SK hynix ging es sogar 234,87 Prozent nach oben auf 2.180.000 Won. Micron Technology legte 2026 bisher 243,12 Prozent auf zuletzt 979,30 US-Dollar zu.

Angetrieben wird die Rally von der KI-Revolution, die sich laut Wedbush-Analyst Daniel Ives noch in einem frühen Stadium befände, wie er gegenüber CNBC verlautete. Mit dem KI-Hunger steigt der Bedarf an Speicherchips enorm, was den Chip-Produzenten in die Hände spielt. Allerdings klaffen Angebot und Nachfrage mittlerweile so weit auseinander, dass dies auch mit für Samsung, SK hynix und Micron Technology einhergeht.

Chip-Nachfrage nimmt drastisch zu

Denn mit der steigenden Anzahl von Rechenzentren, die für den Betrieb von KI immer mehr Speicherchips benötigen, werden die Preise für diese grundlegenden Komponenten immer teurer. In der Chipbranche ist daher schon von einem "Ramageddon" die Rede. Denn Ram-Chips, die einst zu den günstigen Elementen von Computern gehören sind mittlerweile vielfach im Preis gestiegen.

Der Preisanstieg hat mittlerweile sogar schon dazu geführt, dass die Tech-Größen Microsoft und Apple ihre Produktpreise erhöhen mussten - und das sogar für solche Geräte, die schon Jahre alt sind und die traditionell mit fortlaufender technologischer Entwicklung eher günstiger werden.

Softwarelösungen werden attraktiver

Mit steigenden Speicherkosten steigt der Anreiz für abhängige Unternehmen Softwarelösungen zu finden, die den Speicherbedarf drastisch senken können. Ein solcher technologischer Durchbruch - ähnlich dem DeepSeek-Moment Anfang 2025, der die Welt von KI-Chatbot-Entwicklern erschütterte - stellt eine Gefahr für Micron, Samsung & Co. da. Denkbar wäre auch die Entwicklung von Optimierungstechniken, die eine vergleichbare Leistung mit weniger Chips ermöglichen können.

Hohe Kosten könnten zum Hinterfragen von Milliarden-Investitionen führen

Ein weiteres Risiko besteht in der hohen Nachfrage nach Speicherchips von sogenannten Hyperscalern wie Oracle, Meta, Google, Amazon und Microsoft. Bislang sichern sich diese die für ihre Produktkapazitäten benötigten Komponenten über Jahre im Voraus, was den Speicher-Anbietern Planungssicherheit bietet. Die hohen Chippreise konnten dabei bislang über die hohen Margen ausgeglichen werden. Mit der KI-Revolution tätigen diese Hyperscaler aktuell jedoch KI-Investitionen, die sich häufig im Milliardenbereich bewegen. So lagen allein Amazons Investitionsausgaben im ersten Quartal 2026 bei 44,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während der freie Cashflow des Konzerns im gleichen Zeitraum um 95 Prozent einbrach. Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon planen für das Gesamtjahr 2026 Investitionsausgaben von mehr als 700 Milliarden US-Dollar, bis 2027 könnten die gesamten KI-bezogenen Ausgaben die Marke von einer Billion US-Dollar überschreiten.

Bislang müssen sich diese hohen Ausgaben jedoch erst noch positiv im Geschäft der Unternehmen widerspiegeln. Gelingt dies nicht in naher Zukunft, könnten die Milliarden-Investitionen in Rechenzentren in Frage gestellt und womöglich wieder zurückgefahren werden, was sich wiederum negativ auf die Nachfrage nach Halbleitern auswirken würde.

Wachsende Konkurrenz

Neben der Konkurrenz von Softwarelösungen oder das Zurückfahren von Investitionen durch Hyperscaler sehen sich Samsung, SK hynix & Micron auch der Gefahr des Aufkommens günstigerer Rivalen gegenüber, ähnlich wie es bei dem chinesischen KI-Chatroboter DeepSeek der Fall war. So arbeiten auch chinesische Chipproduzenten wie YMTC und CXMT an ihren Produkten, auch wenn sie es aktuell noch nicht mit der Expertise der Marktführer aufnehmen können. Vielleicht ist es jedoch auch gar nicht nötig, dass sie den gleichen technologischen Stand erreichen, sondern könnten sich schon vorher als günstige Alternativen am Markt etablieren. Sollten sie mehr Marktteilnehmer davon überzeugen können, in naher Zukunft wettbewerbsfähig zu werden, könnte dies schon heute negative Auswirkungen auf die Preissetzungsmacht der großen Chip-Riesen haben.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.at