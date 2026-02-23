NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Exklusiv-Deal für Samsung?
|
23.02.2026 09:35:00
Aktien von Samsung und NVIDIA im Blick: HBM4-Entwicklung bei "Vera Rubin"-GPU sorgt für Fantasie
• Samsung erfüllt als einziger Anbieter die extremen Leistungsanforderungen für NVIDIAs Ultra-Hochleistungsmodell NVL72
• High-End-HBM4-Segment verspricht Preise, die doppelt bis dreimal so hoch liegen wie bei der Vorgängergeneration
Samsung Electronics steht wohl vor einem bedeutenden Erfolg im Wettbewerb um die KI-Infrastruktur der Zukunft. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur ChosunBiz am Freitag berichtete, wird das Unternehmen voraussichtlich die exklusive Belieferung für das High-End-Modell von NVIDIAs kommender Grafikprozessor-Serie "Vera Rubin" übernehmen. Im Zentrum steht dabei die sechste Generation des High Bandwidth Memory (HBM4), die speziell für die Ultra-Hochleistungs-Variante NVL72 vorgesehen ist. Die Markteinführung dieser neuen GPU-Generation wird bereits für die zweite Hälfte dieses Jahres erwartet.
Technologischer Vorsprung durch den 1c-DRAM-Prozess
Der entscheidende Wettbewerbsvorteil Samsungs liege in der frühzeitigen Entscheidung, bei der Fertigung auf den 10-Nanometer-DRAM der sechsten Generation (1c) zu setzen. Während die Konkurrenten SK hynix und Micron auf die bewährte fünfte Generation (1b) vertrauen, ermöglicht Samsungs fortschrittlicherer Prozess signifikante Leistungssteigerungen, berichtet ChosunBiz. Da die Qualität des HBM maßgeblich von der Effizienz der zugrunde liegenden DRAM-Chips abhänge, erziele Samsung hier Spitzenwerte: Die Betriebsgeschwindigkeit des 1c-basierten Speichers liege um mehr als 10 Prozent höher als beim Vorgänger, während die Energieeffizienz um 10 bis 20 Prozent gesteigert werden konnte. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 13 Gbit/s übertreffe Samsungs HBM4 den internationalen Standard um über 40 Prozent und erfülle damit die extrem hohen Anforderungen von NVIDIA für den KI-Bereich.
NVIDIAs duale Lieferstrategie und Rentabilität
Um den unterschiedlichen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, unterteilt NVIDIA seine HBM4-Beschaffung künftig in zwei Kategorien, berichtet ChosunBiz. Einerseits gebe es eine allgemeine Produktlinie, bei der die Lieferstabilität im Vordergrund stehe und die den Großteil des Volumens abdecken werde. Andererseits etabliere der Konzern eine dedizierte Performance-Linie für spezialisierte KI-Anwendungen. Obwohl die Standardmodelle mengenmäßig dominierten, verspreche das High-End-Segment, in dem Samsung nun die Führung übernehmen dürfte, eine außerordentliche Profitabilität. Es werde geschätzt, dass die Preise für diese Premium-Komponenten das Zwei- bis Dreifache der vorangegangenen Generation erreichen könnten.
Marktdynamik und strategische Ausrichtung der Wettbewerber
Trotz Samsungs Vorstoß im Premium-Segment bleibt die Marktposition von SK hynix laut ChosunBiz stabil. Der Konkurrent konzentriere sich derzeit verstärkt auf die Kontinuität der Versorgung und profitiere von einer gefestigten Partnerschaft mit NVIDIA sowie einer ausgereiften Produktionskapazität für 1b-DRAM. Damit dürfte SK hynix weiterhin einen beachtlichen Marktanteil bei den Standardmodellen halten. Dennoch werde in der Branche erwartet, dass die Zeit für Samsung arbeitet. Sobald die Produktionsausbeute des 1c-Verfahrens ein stabiles Niveau erreiche, könnte die schiere Produktionskraft und der Markteinfluss des Konzerns das Gefüge im HBM-Sektor erneut verschieben.
Unsicherheitsfaktor Investitionsbereitschaft
Ein Restrisiko für den Erfolg der High-End-Strategie bleibe die künftige Ausrichtung der großen Tech-Giganten. Da die Nachfrage nach Spitzen-GPUs direkt von den Investitionsbudgets von Unternehmen wie OpenAI, Microsoft, Google, Meta und Amazon abhänge, könnte eine konservative Ausgabenpolitik dieser Akteure den Markt beeinflussen. Sollten die Investitionen in künstliche Intelligenz gedrosselt werden, könnte sich der Fokus des Marktes stärker auf die allgemeinen Modelle verschieben und die Nachfrage nach den exklusiven High-End-Lösungen geringer ausfallen als prognostiziert.
Aktien von Samsung und NVIDIA im Fokus
Am Montag ging es für die Aktien von Samsung an der Börse in Südkorea letztlich um 1,53 Prozent auf 193.000 hoch. Die NVIDIA-Aktie hatte den NASDAQ-Handel am Freitag 1,02 Prozent höher bei 189,82 US-Dollar beendet.
Redaktion finanzen.at
