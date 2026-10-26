Banco Santander Central Hispano Aktie

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WKN: 873816 / ISIN: US05964H1059

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Überraschender Wahlausgang 26.10.2026 09:55:42

Aktien von Santander, Telefonica und Co. unter Druck: Politischer Wechsel in Brasilien verschreckt Anleger

Aktien von Santander, Telefonica und Co. unter Druck: Politischer Wechsel in Brasilien verschreckt Anleger

Der überraschende Wahlausgang in Brasilien belastet die Börsen in Portugal und Spanien.

Spanien gehört zu den größten ausländischen Investoren in dem südamerikanischen Land, auch das frühere Mutterland zu Kolonialzeiten, Portugal, ist stark mit der brasilianischen Wirtschaft verflochten. Belastend wirkt der überraschende Sieg von Luiz Inácio Lula da Silva über den konservativen und als wirtschaftsfreundlich geltenden Herausforderer Flavio Bolsonaro bei der Stichwahl der Präsidentschaftswahlen. Bolsonaro hatte die erste Runde noch gewonnen. Die brasilianische Börse dürfte einbrechen.

Während der DAX zulegt, verlieren PSI-20 in Lissabon und IBEX-35 in Madrid jeweils 0,6 Prozent. Die Aktien der spanischen Unternehmen Santander und Telefonica, die beide auf dem brasilianischen Markt stark engagiert sind, stürzen in Madrid zeitweise um 5 bzw. 7,2 Prozent ab. Auch das portugiesische Energie-Unternehmen Galp Energia ist in Basilien äußerst aktiv, der Kurs bricht in Lissabon zeitweise um 9,45 Prozent auf 20,79 Euro ein.

DOW JONES

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Santander treibt Vereinfachung voran, Übernahmeangebot für Brasilien Tochter - Aktie in Grün

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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