Aktien von Sartorius und Sartorius Stedim Bio stark nach Empfehlung

Papiere von Sartorius sind am Freitag zwischenzeitlich bester DAX-Wert.

Sie legen auf XETRA zeitweise um 2,06 Prozent auf 346,50 Euro zu. Noch etwas stärker sind mit einem Kursgewinn von 3,41 Prozent auf 364,10 Euro an der EURONEXT die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech nach einer Kaufempfehlung der Bank of America (BofA). Bei beiden nimmt die Bodenbildung damit Formen an.

BofA-Experte Patrick Wood setzte ein Kursziel von 497 Euro für Stedim Biotech an. Die Anteile des Ausrüsters für die Biopharmaindustrie erschienen angesichts hohen Wachstums sehr günstig, so Wood. Er hält die Markterwartungen für deutlich zu konservativ, und die Sorgen um geringere Biotech-Investitionen und nachlassende Corona-Impfstoffimpulse für überzogen. Für Aktien der Sartorius-Muttergesellschaft senkte er sein Kursziel auf 561 Euro, blieb aber auch auf "Buy".

Die Sartorius AG hält etwa 74 Prozent der Anteile und 85 Prozent der Stimmrechte an Sartorius Stedim Biotech.

