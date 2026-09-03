Royal Dutch Shell Aktie

Royal Dutch Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Deal geplant 03.09.2026 09:17:00

Aktien von Shell und BP im Blick: Shell steigt in BP-Ölfelder vor Brasilien und im Golf von Mexiko ein

Aktien von Shell und BP im Blick: Shell steigt in BP-Ölfelder vor Brasilien und im Golf von Mexiko ein

Der Energiekonzern Shell plant, Anteile an zwei Offshore-Explorationsprojekten des Konkurrenten BP zu erwerben.

Im Rahmen der Vereinbarung würde Shell 50 Prozent an einem Offshore-Explorationsblock in Brasilien sowie 30 Prozent an fünf Konzessionsgebieten erwerben. Dazu gehört ein Explorationsgebiet in der Tiefsee des Golfs von Mexiko, wie BP mitteilte. BP würde die verbleibenden Anteile an beiden Projekten behalten und weiterhin als Betreiber fungieren. "Die Zusammenarbeit zweier erfahrener Betreiber kann dazu beitragen, das Potenzial beider Projekte voll auszuschöpfen", sagte Gordon Birrell, Executive Vice President bei BP.

BP teilte weiter mit, die Transaktionen werde die Bemühungen des Konzerns unterstützen, sich schlanker und stärker aufzustellen.

Der Abschluss des brasilianischen Offshore-Deals steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Im Londoner Handel am Donnerstag zeigt sich die Shell-Aktie zeitweise nur mit einem kleinen Plus von 0,06 Prozent bei 34,45 GBP. BP-Titel verlieren hingegen 0,48 Prozent auf 5,40 GBP.

DJG/DJN/sha/gos

Von Kelly Cloonan

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Shell-Aktie zieht an: BG Cyprus wird an MOL-Gruppe veräußert
Hohe Energiepreise treiben Shell-Gewinn an - Aktie stabil
Verkauf von US-Chemie-Assets: Shell könnte Milliarden erhalten - Aktie unbeeindruckt

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs) 79,50 -0,63% Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:56 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen