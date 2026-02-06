Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Triebzüge 06.02.2026 16:15:41

Aktien von Siemens und Stadler legen zu: Auftrag von Dänischen Staatsbahnen

Aktien von Siemens und Stadler legen zu: Auftrag von Dänischen Staatsbahnen

Siemens Mobility und Stadler haben von den Dänischen Staatsbahnen (DSB) den Auftrag zur Lieferung von 226 vollautomatisierten vierteiligen Triebzügen erhalten.

Ein jetzt unterzeichneter Rahmenvertrag sieht eine Option auf bis zu 100 weitere Züge vor, wie das deutsch-schweizer Konsortium mitteilte. Das Gesamtvertragsvolumen für das Konsortium wurde mit rund 3 Milliarden Euro beziffert.

Siemens Mobility übernimmt als Konsortialführer die elektrische Ausrüstung, einschließlich Antriebs- und Bremstechnik, Bordstromversorgung, Fahrzeug- und Zugsteuerung, Fahrgastinformationssystem sowie Drehgestelle. Stadler liefert Wagenkästen, Kupplungen, Innenausstattung und Sitze, Klimaanlagen sowie Türen und übernimmt die Endmontage der Züge.

Die ersten Züge sollen ab 2032 in Betrieb gehen. Weitere werden kontinuierlich bis 2040 ausgeliefert. Zum Auftrag gehört ein Service- und Wartungskonzept mit mehr als 30 Jahren Laufzeit. DSB will mit der Automatisierung die Taktfrequenz der Kopenhagener S-Bahn deutlich erhöhen und Kapazitäten für rund zehn Millionen zusätzliche Fahrten pro Jahr schaffen.

"Dieser Auftrag schafft das weltweit größte offene Bahnsystem mit automatisiertem Zugbetrieb", sagte Siemens-Mobility-CEO Michael Peter.

Die Siemens-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,05 Prozent höher bei 249,50 Euro, während Stadler Rail-Titel via SIX 3,13 Prozent auf 21,08 Euro anziehen.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens-Aktie klettert: Ausbau der Partnerschaft mit NVIDIA
Siemens-Aktie trotzdem im Minus: Batteriezug-Auftrag aus dem nörlichen Westfalen
Siemens-Aktie jedoch höher: Kursziel reduziert, `Buy`-Rating bleibt bestehen

Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images,A.Penkov / Shutterstock,Vladi333 / Shutterstock.com,ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs 12,74 1,35% Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
Siemens AG (spons. ADRs) 124,00 2,48% Siemens AG (spons. ADRs)
Siemens AG 251,80 2,96% Siemens AG
Stadler Rail 23,08 3,78% Stadler Rail

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen