Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|Technolgiesektor unter Druck
|
07.10.2026 12:22:00
Aktien von Siltronic, Elmos & Co.: Anleger nehmen im Techsektor Gewinne mit
Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets wies auf die hohen Erwartungen der Marktteilnehmer an die bevorstehenden Quartalsbilanzen von Tech-Schwergewichten aus Asien hin. Es sei fraglich, ob große Technologieunternehmen wie Samsung und SK hynix diese tatsächlich erfüllen könnten.
Am deutschen Aktienmarkt verloren am Mittwoch die Papiere von Infineon als Schlusslicht im DAX 5,5 Prozent. Im MDAX lagen SUSS MicroTec auf dem letzten Platz mit einem Verlust von mehr als 6 Prozent. JENOPTIK und Elmos Semiconductor ließen ebenfalls deutlich Federn.
Anders die Anteile von Siltronic, die ein zuvor noch deutliches Minus weitgehend wettmachen konnten. Das Analysehaus Jefferies hatte das Kursziel für den Wafer-Hersteller von 114 auf 130 Euro angehoben. Analyst Constantin Hesse rechnet für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, wobei eine überraschend gute Nachfrage sowie Preisentwicklung einen zusätzlichen Schub geben dürften.
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