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WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

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Aufholjagd 10.04.2026 11:31:00

Aktien von Ströer und JCDecaux: Trendwende bei Ströer möglich?

Aktien von Ströer und JCDecaux: Trendwende bei Ströer möglich?

Ströer legt deutlich zu und verkürzt den Abstand zu JCDecaux, doch die langfristige Bilanz bleibt kritisch.

Die Aktien von Ströer haben am Freitag den großen Rückstand zu den Papieren von JCDecaux seit Jahresbeginn etwas verringert. Während Ströer um 7 auf 35,32 Euro zulegten, blieben die Aktien der Franzosen mit plus 2,5 Prozent weniger dynamisch. Damit beträgt der Vorsprung von JCDecaux gegenüber Ströer in diesem Börsenjahr aber noch immer über 30 Prozentpunkte.

Der Börsenbrief "Der Aktionär" mutmaßte am Freitag, der deutsche Werbedienstleister stehe vor einer sowohl operativen als auch charttechnischen Trendwende. Verwiesen wird dort vor allem auf Wachstumschancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz.

Dem steht eine Einschätzung des Finanzportals Boerse.de gegenüber, in der Ströer bei langfristiger Betrachtung als "Kapitalvernichter" tituliert wird. So weise die Aktie auf Sicht einer Dekade einen jährlichen Kursabschlag von 3,6 Prozent auf. Anlage- und Verlustrisiken seien hoch.

/bek/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Ströer-Aktie im Minus: Ströer-Co-CEO Schmalzl plant Amtszeit nicht zu verlängern

Bildquelle: STRÖER

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01.04.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.03.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.03.26 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
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