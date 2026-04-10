JCDecaux Aktie
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
|Aufholjagd
|
10.04.2026 11:31:00
Aktien von Ströer und JCDecaux: Trendwende bei Ströer möglich?
Die Aktien von Ströer haben am Freitag den großen Rückstand zu den Papieren von JCDecaux seit Jahresbeginn etwas verringert. Während Ströer um 7 auf 35,32 Euro zulegten, blieben die Aktien der Franzosen mit plus 2,5 Prozent weniger dynamisch. Damit beträgt der Vorsprung von JCDecaux gegenüber Ströer in diesem Börsenjahr aber noch immer über 30 Prozentpunkte.
Der Börsenbrief "Der Aktionär" mutmaßte am Freitag, der deutsche Werbedienstleister stehe vor einer sowohl operativen als auch charttechnischen Trendwende. Verwiesen wird dort vor allem auf Wachstumschancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz.
Dem steht eine Einschätzung des Finanzportals Boerse.de gegenüber, in der Ströer bei langfristiger Betrachtung als "Kapitalvernichter" tituliert wird. So weise die Aktie auf Sicht einer Dekade einen jährlichen Kursabschlag von 3,6 Prozent auf. Anlage- und Verlustrisiken seien hoch.
/bek/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: STRÖER
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