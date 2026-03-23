Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
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23.03.2026 16:58:39
Aktien von TAG, Aroundtown und Co.erholt: Immobiliensektor spürt Inflations- und Ölpreisdruck zeitweise
Das Branchenbarometer Stoxx Europe 600 Real Estate, das mittags noch um 3,6 Prozent abgerutscht war und den tiefsten Stand seit dem Zoll-Schock durch US-Präsident Trump im vergangenen April markiert hatte, notierte im späten Handel 0,7 Prozent im Plus. Seit Ausbruch des Krieges der USA und Israels gegen den Iran Ende Februar hat der davor gut gelaufene Sektor kräftig nachgegeben.
Die Aktien von Vonovia erholten sich spürbar von einem Kursrückgang um 6 Prozent und notierten zuletzt noch 0,1 Prozent tiefer. Die Papiere von TAG Immobilien, Aroundtown und LEG Immobilien verbuchten im MDAX Kursaufschläge zwischen 0,8 und 2,1 Prozent. Für PATRIZIA ging es im SDAX um 1,2 Prozent bergauf. Auch im britischen FTSE 100, der etliche Immobilientitel beinhaltet, drehten Werte wie British Land, Segro und Land Securities von deutlichen Verlusten in klare Gewinne.
Die kräftigen Verluste am Morgen waren mit steigenden Renditen an den Anleihemärkten im Zuge höherer Ölpreise begründet worden. Auch hier drehten die Märkte.
"Je länger die Rohölpreise auf hohem Niveau bleiben, desto mehr werden die Zentralbanken in die Ecke gedrängt", hatte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management am Morgen gemahnt. Damit weiche die Aussicht auf Zinssenkungen zunehmend einer drohenden Straffung der Geldpolitik - nicht wegen eines starken Wirtschaftswachstums, sondern angesichts der hartnäckigen Inflation. Dies führe zu einer gefährlichen Stagflation - also einer Kombination aus wirtschaftlicher Schwäche bei gleichzeitig steigenden Preisen. Diese Entwicklung ist Gift für Immobilienaktien, da sie die Finanzierungen verteuert.
/gl/ag/men/edh/jha/
FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX)
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