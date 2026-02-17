Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Unter Druck
|
17.02.2026 16:23:46
Aktien von TeamViewer und AUMOVIO sacken ab - Bernstein betont KI-Risiken
Die Analysten von Bernstein Research stellten die Anleger allerdings nach Betrachtung der Verdrängungsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) auf noch mehr Ungemach ein. Sie zählen TeamViewer neben AUMOVIO, Atos, Ocado und Quadient zu den Werten, denen das dicke Ende erst noch drohe.
"Sie werden behandelt, als ob die Verwerfungen durch KI das Problem von anderen sind", schrieben die Analysten zu dieser Liste. Dabei seien hier die Verdrängungsrisiken durch Automatisierung besonders hoch. Bei TeamViewer nennt er insbesondere den traditionellen, personalintensive Fernsupport.
Mit Blick auf den Autozulieferer AUMOVIO bestehe das Risiko im Wandel hin zu Softare-definierten-Fahrzeugen, so die Bernstein-Experten. Da führe zu einer Verschiebung der Wertschöpfung hin zu den Autobauern, die selbst Software entwickelten, sowie hin zu neuen Wettbewerbern aus dem Halbleiter und Techbereich.
Für die Aktien von AUMOVIO ging es am Dienstag im XETRA-Handel um 5,58 auf 40,58 Euro nach unten. Damit hält der im Oktober gestartete Aufwärtstrend der Continental-Abspaltung aber noch. Wie auch TeamViewer bewertet Bernstein die Papiere weiterhin mit "Market-perform".
/ag/mis/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
