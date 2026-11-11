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Rekordbestellungen 11.11.2026 17:29:08

Aktien von Telekom und 1&1 uneinheitlich: Vorab-Downloads von GTA 6 lassen Datenverkehr spürbar steigen

Aktien von Telekom und 1&1 uneinheitlich: Vorab-Downloads von GTA 6 lassen Datenverkehr spürbar steigen

Die Vorab-Download-Phase des Videospiels "Grand Theft Auto VI" sorgt bei den Telekommunikationsunternehmen Vodafone, 1&1 und der Deutschen Telekom für spürbar mehr Datenverkehr.

Der sechste Teil der bekannten Actionspielreihe soll am 19. November erscheinen, kann jedoch seit dieser Woche vorab heruntergeladen werden.

Zum Beginn in der Nacht von Montag auf Dienstag sei der Datenverkehr im zentralen Netzbereich von Vodafone gegen 1.00 Uhr gestiegen. Nach ein bis zwei Stunden sei er wieder deutlich zurückgegangen, teilte ein Sprecher mit. Am Dienstagmorgen habe der Datendurchsatz demnach rund 60 Prozent über dem Niveau des Vortags gelegen.

Auch bei 1&1 wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November ein "ungewöhnlicher Anstieg" beobachtet. Beim Datenverkehr der Nutzer von Online-Diensten der Spielekonsolen Playstation und Xbox seien deutliche Zuwächse verzeichnet worden. "Im Vergleich zu gewöhnlichen Nächten lag der Anstieg zeitweise bei etwa Faktor 10", sagte ein Sprecher.

Ähnlich äußerte sich die Telekom. "In der ersten Nacht des Preloads haben wir einen sehr hohen Datenverkehr gesehen", teilte das Unternehmen mit. Das Aufkommen sei um ein Vielfaches höher gewesen als sonst. Man habe intensive Vorbereitungen getroffen, um den erwarteten Ansturm gut zu bewältigen.

Internetknoten-Betreiber verzeichnet Datenrekorde

Wie stark der Ansturm auf das Spiel ist, zeigen auch Rekordwerte am Internetknoten DE-CIX in Frankfurt. Dort erreichte der Datenverkehr am Dienstagabend um 20:20 Uhr MEZ einen Spitzenwert von 22,30 Terabit pro Sekunde. Damit stieg der bisherige Rekordwert seit Januar 2026 um 19,06 Prozent. Auch über sämtliche internationalen DE-CIX-Standorte hinweg wurde mit 33,01 Terabit pro Sekunde ein Höchstwert registriert.

"Große Gaming-Releases gehören zu den Ereignissen, die den Internetverkehr innerhalb kürzester Zeit deutlich ansteigen lassen können", sagte DE-CIX-Technikchef Thomas King. Die Rekordwerte zeigten eindrucksvoll, welche Datenmengen die digitale Infrastruktur heute bewältigt.

Meist vorbestelltes Spiel aller Zeiten

Nach Angaben von Sony ist GTA 6 das meist vorbestellte Spiel aller Zeiten im Playstation Store. In deutschen Großstädten wie Berlin und München wird in diesen Tagen mit riesigen Reklametafeln für das Spiel geworben.

Bislang sehe es so aus, als verteile sich der Preload gut über mehrere Tage, teilte Vodafone mit. Das entzerre größere Lastspitzen. Die Grundlast bleibe allerdings erhöht. "Wenn viele Menschen gleichzeitig mehr als 200 Gigabyte herunterladen, kommt einiges an Datenverkehr zusammen. Unser Netz ist auf solche Spitzen vorbereitet", sagte Marc Hölzer, Bereichsleiter für Netzentwicklung.

Zum offiziellen Veröffentlichungstag am 19. November rechnen die Internetanbieter ebenfalls mit einem erhöhten Daten-Aufkommen.

So lang dauert der Download

Die Telekom rechnete Nutzern vor ein paar Tagen auf der Plattform X vor, wie viel Zeit sie für den Download des Spiels einplanen müssen. Bei 10 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) dauert es demnach mehr als 47 Stunden. Bei 50 Mbit/s sind es 9 Stunden und 25 Minuten, bei 500 Mbit/s gut 56 Minuten und bei 1000 Mbit/s etwa 28 Minuten.

GTA von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. GTA 6 dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden.

Via XETRA verliert die 1&1-Aktie zwischenzeitlich 0,61 Prozent auf 24,25 Euro, die Telekom-Aktie gewinnt daneben 0,69 Prozent auf 26,10 Euro.

/cr/DP/jha

DÜSSELDORF/MONTABAUR/BONN (dpa-AFX)

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