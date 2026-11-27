Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|"Multi Threat Protection"
|
27.11.2026 15:14:39
Aktien von Telekom und Rheinmetall im Fokus: Konzerne bündeln Kräfte für neue Schutzplattform
Laut dem Magazin sollen in der KI-gestützten Plattform auf einer deutschen Cloud-Infrastruktur Satellitenbilder mit einer Vielzahl an Informationen aus kommerziellen Datenquellen zusammenlaufen und zu einem Gesamtlagebild verbunden werden. Dazu würden auch Daten vom Mobilfunk, von Drohnen, Radar und Kameras verwendet.
Vertrieb soll Ende des ersten Quartals beginnen
"Bei unserem gemeinsamen Ansatz mit der Telekom integrieren wir etwa Daten von Mobilfunksensoren, um im selben Lagebild auch Drohnen darzustellen", sagte Rheinmetall-Digitalchef Timo Haas der "Wirtschaftswoche". Man wolle dafür "keine neuen Daten erzeugen, sondern alles zusammenführen, was wir bekommen können".
Eine Vorstufe des neuen Überwachungssystems betreibe Rheinmetall schon jetzt für die Bundeswehr, berichtete das Magazin. Allerdings betreffe "gesamtstaatliche Verteidigung" nicht nur das Militär, so Haas. Es gehe auch "um den Schutz von Gas, Wasser, Strom, Kraftwerken, Hospitälern, Hafenanlagen und Autobahnen". Den kommerziellen Industriezugang werde man Ende des ersten Quartals nächsten Jahres eröffnen, sagte Haas dem Magazin.
Die Rheinmetall-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,42 Prozent auf 791,9 Euro. Die Papiere der Deutschen Telekom legen derweil um 0,11 Prozent zu auf 27,18 Euro.
/tob/DP/mis
DÜSSELDORF/BONN (dpa-AFX)
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